I cambiamenti radicali nella politica dell’amministrazione Trump e le forti oscillazioni del mercato, insieme al calo degli indicatori economici e all’aumento delle tensioni geopolitiche, ci ricordano le lezioni utili apprese in alcuni dei momenti più difficili.

Tra le crisi passate figurano la recessione degli anni ’90, la crisi finanziaria asiatica del 1997, il crollo del fondo Long-Term Capital Management, la crisi finanziaria globale del 2008-2009, la crisi del debito sovrano europeo del 2011-2012 e il blocco di ampi settori dell’economia globale durante la pandemia di coronavirus. Cosa possono imparare gli investitori da questi contesti di mercato molto difficili per affrontare periodi di elevata volatilità e stress economico?

Lezioni dalle crisi di mercato del passato

Ecco cinque suggerimenti per resistere alle turbolenze del mercato e continuare a navigare sui mercati. La chiave è mantenere la calma e concentrarsi sul lungo termine.

Sii paziente e conosci il tuo vantaggio competitivo. È naturale guardare all’intero portafoglio e pensare che l’unica cosa che conta sia capire la direzione del mercato e che l’analisi fondamentale dei titoli sia inutile. Ma è sbagliato. Una profonda conoscenza delle aziende può dare agli investitori la fiducia necessaria per acquistare anche nelle fasi di mercato più spaventose. Queste mosse dovrebbero essere premiate quando le condizioni migliorano. Guardate il mondo che vi circonda con una prospettiva più lunga della media e rimanete concentrati su ciò che conta. Sfruttate la volatilità a vostro vantaggio. Quando la volatilità diventa estrema, i mercati diventano disordinati. Evitate cambiamenti radicali al vostro portafoglio, poiché ritengo che le possibilità di azzeccare la scelta giusta siano circa del 50%, al netto dei costi di negoziazione che, tra l’altro, saranno elevati. Al contrario, gli squilibri estremi a livello dei prezzi dei titoli offrono opportunità, a condizione che abbiate fatto i compiti a casa. Evitate la precisione. Non è possibile individuare il minimo di mercato esatto, quindi perché tormentarsi? Nessuno, indipendentemente da ciò che afferma, ha il potere di prevedere il futuro, quindi evitate di ossessionarvi. È meglio avere ragione approssimativamente che torto con precisione. La media è una strategia valida. Mantenete gli investimenti. Continuate ad accettare il rischio e rimanete investiti e diversificati. Quando si verificano, le inversioni di tendenza spesso sono profonde. Gran parte del potenziale rialzo tende a verificarsi in un numero limitato di sessioni di negoziazione, rendendo difficile reinvestire in tempo. In tutti i cicli di mercato ribassista dal 1990, il punto di svolta è diventato evidente solo con il passare del tempo. Non c’è mai una campana che suona per segnalare il minimo. Mettete in discussione le vostre convinzioni. Non rimanete ancorati ai prezzi da cui sono scese le azioni. Non potete negoziare ai prezzi di ieri. Nella selezione dei titoli, si fa sempre una scommessa relativa. Dobbiamo quindi capire come è cambiata la redditività relativa delle società e, se nel caso, vendere a basso prezzo per acquistare a basso prezzo. In termini comportamentali, è difficile da fare.

Le sfide di oggi

I mercati ribassisti tendono a dividersi in tre tipi: event-driven, ciclici e strutturali, in ordine decrescente di durata. In questo caso sembrerebbe essere che l’event-driven si stia trasformando in un problema ciclico di durata media, man mano che il mercato fa i conti con l’impatto dei dazi su profitti e inflazione. I dazi estremamente aggressivi che l’amministrazione Trump ha annunciato in quello che il Presidente ha definito il “Giorno della liberazione” hanno sconvolto l’economia globale e, potenzialmente, l’ordine mondiale. È stato un momento cruciale.

Nonostante l’annuncio di Trump di una pausa di 90 giorni sui cosiddetti dazi reciproci per gran parte del mondo, il restante 10% di imposta generalizzata rappresenta comunque un aumento significativo rispetto a quanto in vigore all’inizio dell’anno. E questo senza contare l’escalation della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina o i dazi minacciati dal presidente Trump su rame, legname, prodotti farmaceutici e semiconduttori.

Eventi estremi, come ad esempio la completa revoca dei dazi o l’Armageddon economico che potrebbe seguire un disaccoppiamento totale tra Cina e Stati Uniti, sembrano improbabili. Tuttavia, la via di mezzo, che probabilmente sarà costellata da dazi più elevati in modo permanente e da ulteriori negoziati commerciali, è ancora tortuosa e la visibilità è scarsa.

L’ortodossia economica direbbe che i dazi sono probabilmente inflazionistici e che l’impatto sulla domanda causerebbe danni significativi all’economia statunitense e mondiale. Detto questo, al momento c’è ben poco di ortodosso nella politica economica.

Se entriamo in recessione, la risposta tattica di privilegiare i settori difensivi, come i servizi di pubblica utilità, la sanità e i beni di consumo di base, probabilmente rimarrà quella tradizionale. Ma dobbiamo anche essere strategici e tenere conto dei potenziali cambiamenti strutturali. L’Europa, ad esempio, sembra aver recepito il segnale d’allarme e sta aumentando la spesa per la difesa, aprendo la porta a stimoli fiscali e operando in modo più unificato come mercato. Ora più che mai, gli investitori devono mantenere calma e razionalità.

Un ultimo promemoria

Le aziende veramente grandi sono rare. Uno studio condotto nel 2016 da Hendrik Bessembinder dell’Arizona State University ha rilevato che dal 1926 al 2015 solo 86 titoli su 26.000 esaminati hanno rappresentato il 50% del rendimento del mercato. Le prime 1.000 società (meno del 4% del totale) hanno rappresentato il 100% della creazione di ricchezza durante quel periodo. Le opportunità di acquistare grandi società a prezzi vantaggiosi sono ancora più rare, quindi, crediamo che sia importante cogliere l’occasione quando si presenta.