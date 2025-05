25.05.2025

Teatro Giuditta Pasta

Via I Maggio 1, Saronno (VA)

TEDxSaronno sta per tornare:

Un nuovo inizio, nuove domande, nuove risposte. Il tema? Plan@B

E se il piano A non fosse più sufficiente? Se il mondo ci chiedesse di reinventarci, ripensare tutto da capo, scegliere una strada alternativa? È da queste domande che nasce PLAN@B, il tema scelto per la seconda edizione di TEDxSaronno, che andrà in scena sabato 25 maggio al Teatro Giuditta Pasta.

Dopo un esordio che ha toccato il cuore di chi ha partecipato, TEDxSaronno torna con l’energia rinnovata di chi sa che le idee, quelle vere, possono ispirare e, talvolta, cambiare il mondo. Questa edizione è una chiamata al coraggio creativo, alla speranza concreta, alla voglia di costruire un futuro diverso e migliore.

PLAN@B è un gioco di parole che unisce il concetto di “Piano B” con l’immaginario di un “Pianeta B” – un luogo simbolico dove le idee sostenibili, le seconde occasioni, le rinascite e le prospettive inedite trovano spazio per germogliare. È un invito a guardare oltre l’ovvio, a esplorare soluzioni innovative e a credere nella possibilità di un futuro differente.

Ma TEDxSaronno non è solo un evento: è un movimento che cresce, si ascolta, si sostiene. A renderlo possibile è un team di innovatori e instancabili volontari, guidati da Stefania Bianco e Luca Signori, che hanno trasformato un sogno in una piattaforma viva, pulsante, pronta ad accogliere chi ha voglia di lasciarsi ispirare.

Tra loro: Rajae Bezzaz, Roberta Bussolati, Giuseppe Catania, Andrea Dragoni, Laura Gatti, Paola Giardinetti, Camilla Giannelli, Serena Marchiori, Francesco Miorelli, Matteo Polimeni e Andrea Servili.

A dare voce e struttura alle idee degli speaker, un gruppo straordinario di coach: Daniela Antongiovanni, Walter Allievi, Laura Locatelli, Paolo Moretto, Federico Ott, Diego Parassole, Mari Rinaldi ed Edoardo Sala.

Ogni parola che sentirete sul palco nasce da un percorso umano, grazie al lavoro dei coach TEDx, figure fondamentali che hanno affiancato i relatori nel dar forma alle loro idee, trasformando le intuizioni in messaggi potenti e memorabili. Un lavoro silenzioso, profondo, che rende ogni talk un piccolo viaggio dentro noi stessi.

I biglietti sono disponibili. Il conto alla rovescia è iniziato.

Il palco è pronto. E tu? A

TEDxSaronno 2025 è reso possibile grazie alla fiducia e al sostegno di partner e sponsor che hanno deciso di scommettere sul valore della cultura, delle storie e del cambiamento. Tra loro: ACI e Sara Assicurazioni, Huware, Camileonte, Legnani Legal, Enrico Cantù Assicurazioni, Àgamai, Dental Giba, Unopuntoquattro, Studio CIS, Sarma Motorrad, Olio fishbar, Polo saronnese di Psicologia e Renova Law.

…...

Con il patrocinio del Comune di Saronno.

Media partner: Il Saronno, Varese News

…...

Per acquistare i biglietti: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-tedxsaronno-2025-1115897201569?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl.

Scopri di più su:

🌐 www.tedxsaronno.com

📲 IG / FB / LinkedIn: @tedxsaronno

📧 team@tedxsaronno.com

Informazioni su TEDx, x = evento organizzato in modo indipendente

Nello spirito delle idee che meritano di essere diffuse, TEDx è un programma di eventi locali, auto-organizzati, che riuniscono le persone per condividere un’esperienza simile a TED. In un evento TEDx, i video dei TED Talks e gli interventi dal vivo si combinano per stimolare discussioni profonde e connessioni all’interno di un piccolo gruppo. Questi eventi locali e auto-organizzati sono contrassegnati con il marchio TEDx, dove x = evento TED organizzato in modo indipendente. La Conferenza TED fornisce linee guida generali per il programma TEDx, ma i singoli eventi TEDx sono auto-organizzati (soggetti a determinate regole e regolamenti).

Informazioni su TED

TED è un’organizzazione no-profit e apartitica dedicata alla scoperta, al dibattito e alla diffusione di idee che stimolano la conversazione, approfondiscono la comprensione e promuovono cambiamenti significativi. La nostra organizzazione è devota alla curiosità, alla ragione, alla meraviglia e alla ricerca della conoscenza — senza seguire un’agenda specifica. Accogliamo persone di ogni disciplina e cultura che cercano una comprensione più profonda del mondo e connessioni autentiche con gli altri, e invitiamo tutti a interagire con le idee e a metterle in pratica nella propria comunità.

TED è nato nel 1984 come conferenza in cui Tecnologia, Intrattenimento e Design si incontravano, ma oggi si estende a una moltitudine di comunità e iniziative globali che esplorano argomenti che spaziano dalla scienza e il business all’educazione, alle arti e alle questioni globali.

Oltre ai TED Talks curati dalle nostre conferenze annuali e pubblicati su TED.com, produciamo podcast originali, serie di brevi video, lezioni educative animate (TED-Ed) e programmi televisivi tradotti in oltre 100 lingue e distribuiti attraverso partnership in tutto il mondo.

Ogni anno, migliaia di eventi TEDx organizzati in modo indipendente riuniscono persone per condividere idee e colmare divisioni all’interno delle comunità di ogni continente.

Attraverso l’Audacious Project, TED ha contribuito a catalizzare oltre 3 miliardi di dollari di finanziamenti per progetti volti a rendere il mondo più bello, sostenibile e giusto.

Nel 2020, TED ha lanciato Countdown, un’iniziativa per accelerare soluzioni alla crisi climatica e mobilitare un movimento verso un futuro a emissioni nette zero, e nel 2023 ha lanciato TED Democracy per dare vita a una nuova conversazione realistica su percorsi concreti verso un futuro più vibrante ed equo.

Puoi consultare l’elenco completo dei programmi e delle iniziative di TED.

Segui TED su Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok e X.