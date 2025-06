Nel 2025 Interzero ha rafforzato il suo impegno nel monitoraggio ambientale attraverso iniziative e strumenti innovativi, con l’obiettivo di supportare le aziende nell’adeguarsi alle normative europee sulla sostenibilità e promuovere l’economia circolare.

Environmental Sustainability Dashboard (ESD)

L’Environmental Sustainability Dashboard (ESD) è uno strumento digitale sviluppato da Interzero per aiutare le aziende a monitorare e migliorare le proprie performance ambientali. Questo servizio consente di calcolare indicatori ambientali chiave (KPI) come emissioni di gas serra, consumo energetico, uso dell’acqua e gestione dei rifiuti, e preparare report ESG conformi alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e agli standard internazionali come GRI, GHG Protocol e CED.

Gli utilizzatori, oltre a ricevere consulenza personalizzata per identificare aree di miglioramento, possono implementare le misure sostenibili rilevate. I dati possono essere visualizzati attraverso una piattaforma digitale interattiva, facilitando l’analisi e la pianificazione strategica.

Conferenza Ambientale Interzero 2025

Il 3 e 4 giugno 2025 si è tenuta la 12ª Conferenza Ambientale Interzero, un evento che ha riunito esperti del settore, innovatori e rappresentanti istituzionali per discutere di economia circolare e sviluppo sostenibile. Tra i relatori principali c’era Paweł Lesiak, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Interzero, con oltre 20 anni di esperienza nel settore della protezione ambientale.

Emissioni di Gas Serra (GHG)

Nel 2022, le emissioni totali di gas serra di Interzero (Scope 1 e 2, inclusi i viaggi aziendali) ammontavano a 26.533 tonnellate di CO₂-e, con un’intensità di emissioni di 29,1 tonnellate per milione di euro di fatturato. Le emissioni Scope 3, principalmente derivanti dai servizi logistici, rappresentano una parte significativa dell’impronta di carbonio dell’azienda.

Consumo Idrico

Nel 2022, il consumo totale di acqua è stato di 70.123 metri cubi, con una riduzione del 17% rispetto al 2020. Il 96% dell’acqua è stato utilizzato in impianti non amministrativi, principalmente per il lavaggio degli imballaggi e il riciclo della plastica.

Risorse Risparmiate tramite il Riciclo

Nel 2023, Interzero ha evitato l’emissione di circa 1,2 milioni di tonnellate di gas serra e ha risparmiato oltre 11,1 milioni di tonnellate di materie prime primarie grazie alle sue attività di riciclo.

Collaborazioni e Progetti

Interzero ha avviato diverse collaborazioni per promuovere la sostenibilità: in partnership con Corepla ha installato 100 ecocompattatori per la raccolta di bottiglie in PET alimentare in punti vendita della Grande Distribuzione, facilitando il riciclo e avvicinando i consumatori alla raccolta differenziata. Inoltre ha partecipato alla Circular Valley Convention 2025, con soluzioni innovative per la chiusura dei cicli dei materiali e la conservazione delle risorse.

Impatto Misurabile

Interzero ha collaborato con il Global Footprint Network per quantificare il proprio impatto ambientale. Grazie ai suoi servizi, è stato possibile posticipare l’Earth Overshoot Day di 7 minuti e 12 secondi, dimostrando l’efficacia delle sue iniziative nel ridurre la pressione sulle risorse del pianeta.