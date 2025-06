«I certificati convengono ai risparmiatori?»

Webiner: online su Youtube mercoledì 18 giugno 2025 dalle 18:30 alle 20:00

Banche e consulenti propongono moltissimo i certificati (detti anche, in inglese, certificates), oltre a fondi e polizze. In Rete tanti ne decantano i vantaggi. Spesso sono voci interessate. Merita approfondire, perché sono titoli complessi e spesso solo in apparenza poco rischiosi. Vedremo in particolare:

Titoli ibridi: come “smontarli”

Garanzie vere e fittizie

Un’alternativa alle azioni

Indicizzazione a titoli e mercati (Ftse-Mib, Eurostoxx 50 ecc.)

Meccanismi e opportunità fiscali

Iscrivendosi (gratuitamente) all’indirizzo seguente, si riceverà il link per seguire il webinar:

https://www.ilrisparmiotradito.it/evento/18-giugno-2025

Il link arriverà per e-mail uno o due giorni prima del webinar.

Non sarà poi disponibile una sua registrazione.

Certificati: definizione e caratteristiche secondo Borsa Italiana

I certificati sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati, quotati sul mercato e regolamentati da Borsa Italiana. Rientrano nella categoria dei prodotti strutturati e rappresentano un’alternativa agli investimenti tradizionali, come azioni e obbligazioni. Sono emessi da intermediari finanziari (tipicamente banche) e offrono un’esposizione a diversi sottostanti, tra cui indici azionari, singole azioni, tassi di cambio, materie prime o panieri di titoli.

Secondo Borsa Italiana, i certificati sono strumenti finanziari il cui valore dipende dall’andamento di un attività sottostante, ma che, a differenza dei derivati tradizionali (come i futures), non richiedono il possesso del sottostante e non comportano obblighi di acquisto o vendita da parte dell’investitore. Sono prodotti cartolarizzati, ovvero titoli che incorporano diritti economici e che possono essere negoziati sul mercato secondario.

Caratteristiche principali

Sottostante

Il rendimento del certificato dipende dalla performance dell’attività sottostante, che può essere un’azione, un indice, una valuta, una commodity, ecc.

Durata

I certificati possono avere una scadenza prefissata oppure essere open end, cioè senza una data di scadenza.

Profilo rischio/rendimento

A seconda della struttura, i certificati possono offrire:

Protezione del capitale (totale o parziale)

(totale o parziale) Rendimento condizionato o variabile

Effetto leva (nei certificati a leva)

(nei certificati a leva) Barriere o trigger che condizionano i flussi di pagamento:

Tipologie principali

Secondo la classificazione di Borsa Italiana, le categorie più comuni sono

Certificati di investimento: offrono soluzioni d’investimento con diverse combinazioni di rischio e rendimento. Esempi: Bonus, Cash Collect, Equity Protection, Twin Win.

Certificati a leva: consentono di ottenere una performance amplificata rispetto al sottostante. Possono essere leva fissa (giornaliera) o leva variabile (più complessi e adatti a investitori evoluti).

Mercati di negoziazione

In Italia, i certificati sono negoziati principalmente su:

SeDeX (Securitised Derivatives Exchange): mercato regolamentato di Borsa Italiana.

EuroTLX: sistema multilaterale di negoziazione (MTF).

Liquidità e trasparenza

La liquidità è garantita dalla presenza di market maker che forniscono prezzi denaro/lettera in modo continuativo. I certificati quotati devono rispettare determinati requisiti di trasparenza e informativa stabiliti da Borsa Italiana e dalle autorità di vigilanza.

Vantaggi

Accesso a strategie d’investimento complesse in forma semplificata

Possibilità di rendimento anche in mercati laterali o ribassisti

Flessibilità e diversificazione

Rischi

Rischio emittente (se l’emittente fallisce, il capitale non è garantito)

Rischio di mercato legato al sottostante

Complessità dei meccanismi di funzionamento