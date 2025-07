A partire dal 7 luglio 2025, in 24 negozi di Coop Alleanza 3.0 in Emilia-Romagna e Veneto, insieme alla sede della Cooperativa a Villanova di Castenaso, verranno attivati 24 nuovi punti di raccolta dei tappi di sughero: l’iniziativa dal nome “Salvatappo” che unisce tutela dell’ambiente, economia circolare e solidarietà, grazie alla collaborazione con Amorim Cork Italia e di alcune organizzazioni del terzo settore.

Il progetto prende le mosse dalla positiva esperienza maturata in Friuli Venezia Giulia e in Veneto dal nome “Tappodivino”. Grazie ad essa, nel 2024, sono già state raccolte oltre 1,7 tonnellate di sughero nei negozi di Coop Alleanza 3.0.

Oggi questo modello virtuoso si estende anche nel Bolognese e in parte del Vicentino.

Il funzionamento è semplice ma altamente efficace: i tappi conferiti dai clienti nei contenitori presenti nei punti vendita verranno consegnati da associazioni e cooperative sociali locali ad Amorim Cork Italia, leader mondiale nella produzione e nel riciclo del sughero. I tappi verranno selezionati, macinati e trasformati in granina di sughero, materia prima per oggetti di arredo, materiali per la bioedilizia e soluzioni per l’isolamento acustico.

Un gesto semplice, una grande azione collettiva

Il valore aggiunto del progetto risiede nella sua capacità di attivare una filiera che ambisce ad essere sostenibile a tutto tondo: grazie al progetto, i tappi, materiale naturale e riciclabile al 100%, non diventano rifiuto e rinascono in nuove forme, mentre le associazioni partner del progetto ricevono da Amorim un contributo economico, proporzionale al sughero raccolto, che potrà essere reinvestito in progetti sociali e ambientali sul territorio.

Come testimonia il progetto ETICO promosso da Amorim Cork, già oltre 40 realtà associative in Italia sono parte di una rete che ha permesso di recuperare circa 320 milioni di tappi dall’origine del progetto nel 2011. Una cifra importante che evita l’emissione della CO₂ che deriverebbe dallo smaltimento dei tappi e, al contrario, li trasforma in una nuova risorsa.

“Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di economia circolare applicata alla vita quotidiana – afferma Alice Podeschi, Direttrice Soci di Coop Alleanza 3.0 – ma anche di come sia possibile coinvolgere soci, clienti e comunità locali in una pratica semplice, che ha un impatto reale e tangibile sulla società e sull’ambiente.”

Afferma Carlos Veloso dos Santos, a.d. Amorim Cork Italia: “Il progetto ETICO è un circolo virtuoso che dalla Natura arriva e alla Natura torna, nella sua migliore forma: quella del riutilizzo funzionale a creare nuovo valore, dalla bioedilizia all’arredamento di alto design, come avviene con la linea Suber. È così che milioni di tappi in sughero usati ricevono nuova vita: in senso figurato, con il supporto solidale, in senso letterale, perché destinati al riciclo.”

I supermercati Coop coinvolti

In Emilia-Romagna, a Bologna il progetto sarà presente in 13 negozi: Pratello, Ugo Bassi, Bolognina, Piazza Martiri, San Vitale, Corticella, San Donato, Saffi, Andrea Costa, Meraville, San Ruffillo, Centro Borgo e Centro Lame.

La raccolta sarà attiva anche nei punti vendita Coop di Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena (via Foibe), Castel San Pietro Terme, Castel Maggiore (Le Piazze), Ozzano Emilia, San Giovanni in Persiceto (Porta Marcolfa), Imola (Coop Leonardo) e Villanova di Castenaso – sia Al Centro Nova sia presso la sede della Cooperativa.

In Veneto, i nuovi contenitori saranno disponibili nei negozi di Vicenza (P.le Ravaldino), Bolzano Vicentino e Valdagno (via Da Vinci).

Un’iniziativa che crea valore, anche educativo

La Cooperativa promuoverà l’iniziativa attraverso i canali digitali, attività in-store e materiali informativi dedicati per sensibilizzare soci e clienti sull’importanza del riciclo del sughero e del coinvolgimento attivo in pratiche sostenibili.