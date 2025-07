Un’idea nata da un sogno di giustizia sociale e trasformazione concreta: Casa de la PAZ prende vita nel cuore di Cali, Colombia, come spazio simbolo di riconciliazione, cultura e lavoro dignitoso. Un progetto che unisce ex combattenti delle FARC, comunità locali e realtà italiane della cooperazione internazionale, con l’obiettivo di restituire alla collettività un edificio confiscato al narcotraffico.

Attraverso una campagna di raccolta fondi lanciata su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, si punta a raccogliere i fondi necessari per trasformare questo spazio in un negozio solidale con oltre 40 prodotti realizzati da cooperative di pace; una caffetteria sociale che serve caffè coltivato da ex combattenti riconvertiti alla pace; uno spazio eventi per iniziative culturali e sociali; uffici condivisi per cooperative rurali; un laboratorio di formazioneper promuovere l’economia sociale e sostenibile.

Il progetto è sostenuto in Italia dalla Cooperativa Nocello, cooperativa sociale attiva in Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale, con una lunga esperienza in progetti di cooperazione internazionale in paesi come Colombia, Marocco, Spagna, Montenegro, Turchia e Argentina. Insieme a Fondazione Messina, N.C.O. Cooperativa Sociale Agropoli e al partner colombiano De Mano en Mano, l’obiettivo è rendere Casa de la PAZ un faro per la trasformazione dal basso, valorizzando il riuso dei beni confiscati alle mafie e costruendo modelli di economia comunitaria, generativa e solidale. “Casa de la PAZ è molto più di un edificio: è la prova concreta che la pace si costruisce con il lavoro, la dignità e la partecipazione collettiva”, dichiarano i promotori del progetto.

Questo progetto prevede un contributo economico dal Fondo per la Microfinanza e il Crowdfunding di Etica Sgr e Banca Etica.

Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/riscriviamo-il-futuro-di-cali-con-casa-de-la-paz/