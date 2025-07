OAT francesi e BTP italiani Gli investitori guardano sempre più al mercato obbligazionario per difendere il capitale e ottenere ritorni interessanti. Ma tra OAT francesi e BTP italiani, che cosa conviene di più?

In un contesto di inflazione ancora elevata, politica monetaria restrittiva e tensioni geopolitiche globali, i titoli di Stato tornano a essere protagonisti nei portafogli di piccoli e grandi investitori. Due strumenti europei molto seguiti sono gli OAT (Obligations Assimilables du Trésor) francesi e i BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) italiani. Ma quali sono le differenze principali? E dove si trovano oggi le migliori opportunità?

OAT francesi: sicurezza e solidità

Le OAT sono obbligazioni sovrane emesse dallo Stato francese. Sono considerate tra gli strumenti più sicuri nell’Eurozona. Il motivo è semplice: la Francia ha una delle economie più grandi d’Europa, con rating elevato (AA da S&P, Aa2 da Moody’s), bassa volatilità politica e un mercato obbligazionario altamente liquido.

Nel 2024, il rendimento delle OAT decennali si è mantenuto intorno al 2,9-3%, con oscillazioni contenute anche in fasi di mercato turbolente. A conferma di questa stabilità, i dati mostrano che i titoli francesi sono molto scambiati dai gestori istituzionali e usati spesso come benchmark per l’area euro. Parò a bassa volatilità, alta liquidità, rendimento stabile si contrappone un rendimento inferiore ad altri titoli sovrani più “rischiosi”.

BTP italiani: più rischio, più rendimento

I BTP italiani, invece, offrono rendimenti superiori, ma a fronte di un rischio leggermente più elevato, legato a fattori politici ed economici interni. Nel 2024-2025, i rendimenti dei BTP decennali hanno oscillato tra 3,9% e 4,3%, in netto rialzo rispetto ai titoli francesi e tedeschi. A livello di spread, il divario tra BTP e OAT si aggira attualmente sui 100-130 punti base, un differenziale che riflette la maggiore incertezza sul fronte italiano, in particolare sul debito pubblico, che nel 2025 ha toccato 2.900 miliardi di euro (fonte: MEF).

Tuttavia, proprio grazie a questi rendimenti più generosi, i BTP attirano sia risparmiatori retail sia investitori professionali alla ricerca di rendite più interessanti. Borsa Italiana segnala una forte domanda per i BTP Italia e per i BTP Green, strumenti a medio-lungo termine indicizzati all’inflazione o destinati a finanziare progetti sostenibili. Quindi, ai vantaggi di un rendimento elevato, di essere indicizzati all’inflazione e a una concreta possibilità di capital gain si contrappone solo un rischio Paese più alto e conseguentemente una maggiore volatilità.

Opportunità di investimento a confronto

Caratteristiche OAT francesi BTP italiani Rendimento lordo (10Y) 2,9-3,0% 3,9-4,3% Rischio paese Basso Medio-alto Liquidità Alta Alta (ma leggermente più volatile) Rating AA (S&P) BBB (S&P) Preferiti da Investitori prudenti Investitori con maggiore tolleranza al rischio

Quale scegliere?

OAT : ideali per chi cerca stabilità, protezione del capitale e minore esposizione alla volatilità . Scelte frequenti da fondi pensione, assicurazioni e risparmiatori a lungo termine.

BTP: indicati per chi punta a massimizzare il rendimento e ha una strategia di investimento più dinamica. I BTP Italia, ad esempio, offrono cedole legate all’inflazione, mentre i BTP Green finanziano progetti sostenibili.

Inoltre, molti investitori scelgono di diversificare il portafoglio detenendo sia OAT che BTP, per bilanciare rischio e rendimento.

Le prospettive: che cosa osservare

Secondo gli analisti di Borsa Italiana e BCE, i fattori chiave da monitorare nei prossimi mesi sono:

Decisioni della BCE sui tassi (possibili tagli nella seconda metà del 2025);

Riforme fiscali e crescita italiana : ogni segnale di stabilità aiuta i BTP;

Tensioni geopolitiche : in caso di crisi, i capitali tornano verso le OAT;

Domanda retail: la sottoscrizione dei BTP Italia resta un termometro della fiducia interna.

Sia OAT che BTP sono strumenti validi per gli investitori obbligazionari, ma rispondono a profili diversi. Le OAT rappresentano la scelta più prudente, i BTP offrono un rendimento maggiore in cambio di un rischio più elevato. Come sempre, la parola chiave è diversificazione.