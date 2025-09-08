Dazi e dinamiche politiche

Il primo passo è semplicemente riconoscere che c’è molta incertezza sulla situazione economica. Molta incertezza sull’inflazione, che dopo diversi anni rimane ancora al di sopra degli obiettivi delle banche centrali. E la politica è altamente imprevedibile, sia in termini di contenuto che di attuazione. Quindi, oggi dedichiamo molto più tempo a bilanciare l’analisi economica e finanziaria più tradizionale con interrogativi sull’analisi degli scenari.

Fed

o Riteniamo che la Fed taglierà i tassi a settembre. Prima di tale decisione avremo a disposizione qualche dato economico in più. La nostra ipotesi di base è che la Fed sia sempre più concentrata sulla debolezza del mercato del lavoro e sia disposta a ignorare quello che prevediamo sarà un aumento da lieve a moderato dell’inflazione nel breve termine, dato che i dazi inizieranno a ripercuotersi sui prezzi al consumo. Tuttavia, riteniamo che dopo il taglio di settembre potrebbero esserci uno o due ulteriori tagli, in considerazione dell’indebolimento che osserviamo nella crescita economica.

o Lo scenario di base prevede alcuni tagli dei tassi da qui in avanti, che porteranno a un abbassamento del tasso di riferimento, accentuando ulteriormente le curve dei rendimenti, in particolare quelle nella parte iniziale del mercato. Sono ormai diversi anni che non si pagano costi elevati né si rinuncia a rendimenti troppo elevati per detenere liquidità. Stiamo arrivando a un punto in cui finalmente si avrà la possibilità di curve dei rendimenti più ripide all’estremità iniziale. Ciò ha implicazioni sulla performance dei titoli a reddito fisso, sul tipo di rendimento che è possibile generare, a seconda che si tratti di un investimento nel mercato monetario o in liquidità rispetto a un investimento che si estende lungo la curva e blocca alcuni di quei risultati di tassi più elevati per un periodo più lungo.

Reddito fisso

o Oggi ci troviamo in una situazione in cui i rendimenti iniziali su base globale, in termini di opportunità complessive a livello mondiale, sono piuttosto interessanti. Quindi sì, ci saranno delle turbolenze. Ci saranno alti e bassi lungo il percorso, che potranno creare molte opportunità per aggiungere alfa rispetto alle alternative passive. Ma alla fine, su un orizzonte temporale pluriennale, si dovrebbe ottenere un rendimento interessante e, nella fascia di alta qualità delle opportunità, è possibile generare oggi rendimenti potenziali compresi tra il 5 e il 7%.

o Il reddito fisso appare interessante non solo in senso assoluto, ma anche rispetto alle azioni a questi livelli.

Credito privato

o Siamo molto cauti nei confronti dei settori del mercato più sensibili all’andamento dell’economia, proprio come nei nostri portafogli pubblici, dove abbiamo ridotto l’esposizione creditizia nei settori più sensibili all’andamento dell’economia.

o All’altra estremità dello spettro si trovano le aree di mercato di qualità superiore, ovvero il credito asset-based, aree in cui siamo piuttosto sovrappesati nelle nostre strategie ibride pubbliche e private. Riteniamo che queste aree continuino ad avere ancora molto senso.