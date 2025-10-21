Le turbolenze sui mercati finanziari causate dai dazi statunitensi si sono attenuate, principalmente perché l’attenzione dei media si è spostata altrove e gli effetti economici dei dazi si stanno manifestando solo gradualmente. Tuttavia, ora che disponiamo di alcuni dati rilevanti da esaminare, è opportuno valutare la nostra posizione nell’ambito del contesto commerciale globale in rapida evoluzione, gli effetti finora registrati e la direzione che potremmo intraprendere. Tuttavia, sia i dazi stessi che il loro effetto sull’economia stanno semplicemente avendo un impatto più lento del previsto, e l’argomentazione secondo cui i dazi non hanno alcun costo è errata. Ecco la nostra motivazione.

L’aliquota tariffaria realmente pagata è solo dell’11% circa oggi

Le aziende stanno utilizzando ogni tipo di metodo per ritardare o evitare il danno, tra cui l’anticipo dei dazi, l’utilizzo di vari espedienti burocratici per evitare il pagamento e il reindirizzamento del commercio. C’è ancora un divario tra l’aliquota legale del 17% circa e quella effettivamente pagata dalle aziende, che è più vicina all’11%. La decisione dell’amministrazione Trump di modificare alcuni dazi durante l’estate significa anche che persino l’aliquota legale è molto meno drastica di quanto sembrasse il 2 aprile, o “Giorno della Liberazione”, quando Trump ha annunciato un ampio pacchetto di dazi all’importazione che interessano tutti i partner commerciali degli Stati Uniti. Il livello finale delle tariffe dipenderà da ulteriori annunci della Casa Bianca e da eventuali negoziati futuri, in particolare con i grandi partner commerciali come Cina, Canada e Messico. Tuttavia, una volta esaurite tutte le scorte pre-tariffarie e adeguate le relazioni commerciali al nuovo regime, sembra probabile un livello del 15%.

L’impatto macroeconomico era prevedibile

La regola empirica che molti hanno utilizzato come parametro di riferimento è che un aumento dell’1% delle tariffe fa aumentare l’inflazione di 10 punti base e ostacola la crescita del PIL di 5 punti base. Poiché le tariffe doganali erano pari a circa il 2% lo scorso anno e ora sono circa l’11%, ciò si traduce in uno 0,8% sull’inflazione e uno 0,4% sulla crescita. Come si confronta questo dato con quanto abbiamo osservato? Nella prima metà dell’anno si è registrato un significativo indebolimento della crescita del prodotto interno lordo (PIL), in gran parte attribuibile alle turbolenze legate ai dazi e al commercio. Le stime di consenso per il PIL dell’intero anno sono ora inferiori di circa 0,6 punti percentuali rispetto a quelle formulate nel periodo precedente al Liberation Day. Ci sono molti altri fattori che influenzano la crescita del PIL, ma riteniamo che gran parte del ribasso sia dovuto all’incertezza che circonda il commercio.

Per quanto riguarda l’inflazione, è ragionevole attribuire almeno qualche decimo di punto percentuale dell’attuale inflazione del 2,9% agli effetti cumulativi dei dazi. Molte previsioni suggeriscono un leggero aumento dell’inflazione nei prossimi mesi, anche se stiamo assistendo a un rallentamento in settori chiave come quello immobiliare e del lavoro. Riteniamo che gran parte dell’aumento dell’inflazione sia legato ai dazi, il che significa che probabilmente non siamo così lontani dalle stime approssimative.

Non abbiamo ancora osservato il pieno effetto di un aumento graduale dei prezzi

È opportuno sottolineare che siamo passati solo gradualmente all’attuale aliquota tariffaria dell’11%. Considerando le entrate effettive derivanti dei dazi, abbiamo iniziato con tariffe pari a circa il 2% prima del Giorno della Liberazione e abbiamo osservato un aumento pressoché lineare fino all’11% nei dati di giugno e luglio. Ciò implica due aspetti.Non abbiamo ancora osservato il pieno effetto di questo aumento graduale dei prezzi e le scorte continuano a diminuire, consentendo alle aziende di trasferire gradualmente i costi delle tariffe sui consumatori. Esiste ancora un divario tra le aliquote tariffarie effettive e quelle previste dalla legge, il che significa che le tariffe dovrebbero aumentare man mano che diventa più difficile eluderle temporaneamente. Alcune aziende stanno ritardando gli aumenti dei costi, sperando che le tariffe si rivelino temporanee.

E in attesa dell’esito di varie cause legali, forse alcune di esse lo potranno essere. Tuttavia, senza un cambiamento radicale, sia l’aliquota tariffaria effettiva che i conseguenti effetti macroeconomici sono destinati ad aumentare. A nostro avviso, nessuno di questi punti preannuncia una recessione imminente. Le importazioni di beni rappresentano solo l’11% del PIL statunitense, quindi probabilmente ci vorrebbe qualcosa di simile a “Liberation Day: Part 2” per affondare davvero l’economia statunitense. Tuttavia, ciò significa che sia l’inflazione che la crescita stanno andando nella direzione sbagliata. È difficile determinare l’impatto esatto sui prezzi al consumo, poiché l’indebolimento generale dell’economia sta spingendo l’inflazione nella direzione opposta. Ciò potrebbe consentire ad alcuni esperti di sostenere che i dazi non aumentano i prezzi. Tuttavia, l’impatto è ancora presente nei dati sottostanti e dovrebbe destare preoccupazione nei funzionari della Federal Reserve, poiché aumenta la pressione per un taglio dei tassi di interesse.

I negoziati commerciali sono in corso

Sebbene prevediamo che la questione commerciale tornerà periodicamente alla ribalta, quando ricompariranno gli annunci sui dazi, si spera che saranno accompagnati da meno turbolenze sui mercati rispetto a quelle osservate nel giorno della Liberazione. È già noto che i negoziati commerciali e sui dazi torneranno alla ribalta il prossimo anno durante la rinegoziazione dell’accordo commerciale tra Stati Uniti, Messico e Canada. Sia il Messico che il Canada si stanno preparando a tale evento con una certa apprensione. Prevediamo inoltre che i negoziati avranno ripercussioni anche al di fuori del continente americano. Uno degli obiettivi principali degli Stati Uniti sarà quello di convincere sia il Messico che il Canada ad allinearsi all’aumento dei dazi doganali nei confronti della Cina. Recentemente abbiamo assistito a sviluppi in tal senso, con l’introduzione da parte del Messico di dazi più elevati su alcuni prodotti cinesi, tra cui le automobili.

Nel 2026, le questioni relative alla Fed, ai tassi di interesse e alla politica fiscale saranno probabilmente più importanti del commercio e dei dazi, soprattutto con l’avvicinarsi delle elezioni di medio termine. Tuttavia, ci aspettiamo che il commercio rimanga al secondo posto, piuttosto che diventare una questione “risolta” da lasciarsi alle spalle.

La globalizzazione sta subendo profondi cambiamenti

Nonostante l’estrema incertezza sui dazi doganali quest’anno, l’attività commerciale globale sta procedendo a ritmo sostenuto. Le nazioni continuano a commerciare tra loro e i dati raccolti finora quest’anno non mostrano alcun rallentamento nei livelli commerciali al di fuori degli Stati Uniti. La globalizzazione non sta terminando, ma sta cambiando in modi che non vedevamo da decenni. Le linee di approvvigionamento vengono ridisegnate, le regole riscritte e i costi delle attività commerciali aumentano.

La globalizzazione come la conoscevamo, quella del consenso di Washington del secondo dopoguerra, sta chiaramente svanendo. Negli anni a venire, i beni fisici potrebbero non circolare più liberamente come un tempo. Potrebbe esserci un approccio più regionale al libero scambio, con blocchi commerciali più piccoli. La realtà è che probabilmente non sapremo esattamente come sarà il nuovo consenso per un po’ di tempo. Ci sono voluti decenni per scrivere le vecchie regole della globalizzazione e sarà un processo lungo arrivare al nuovo ordine commerciale mondiale.