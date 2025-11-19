Le obbligazioni globali investment grade continuano a offrire rendimenti complessivi interessanti, rafforzando il loro ruolo di allocazione strategica e fondamentale all’interno dei portafogli. Da un punto di vista ciclico, riteniamo che le attuali dinamiche di mercato stiano definendo un nuovo regime nell’ambito degli investimenti a reddito fisso, in cui la ricerca di fonti di rendimento diversificate e di un rendimento totale non solo è rilevante, ma anche sempre più realizzabile.

La crescente divergenza nelle politiche monetarie e fiscali delle principali economie, insieme alla desincronizzazione dei cicli economici, sta ridefinendo il panorama degli investimenti obbligazionari globali in tutte le regioni e in tutti i settori. La maggiore dispersione delle politiche commerciali e industriali sta diventando una caratteristica strutturale del contesto macroeconomico. Mentre gli spread creditizi rimangono contenuti rispetto agli standard storici, l’ampliamento delle forze economiche a livello globale sta aprendo nuove opportunità in una gamma più ampia di settori, industrie e segmenti di credito.

Operare senza vincoli su tutto lo spettro dei mercati obbligazionari globali amplia le opportunità , offrendo il potenziale di rendimenti totali più elevati e una minore sensibilità a specifici fattori macroeconomici. Integrare le esposizioni beta core con un approccio obbligazionario flessibile, agile e diversificato a livello globale può migliorare l’efficienza dei portafogli. Man mano che i rischi macroeconomici diventano più pronunciati, le strategie di investimento agnostiche rispetto al benchmark migliorano la diversificazione del rischio e mitigano l’esposizione alla distorsione negativa.

Curve dei rendimenti più ripide, maggiore potenziale di carry ma contesto volatile

I titoli di Stato internazionali hanno subito una generale rivalutazione dei premi a termine; tuttavia, gli investitori stanno differenziando i fattori fondamentali alla base dell’irripidimento delle curve dei rendimenti che ne è derivato. In molti paesi, tale irripidimento riflette dinamiche procicliche, con tassi reali in aumento e migliori aspettative di crescita potenziale.

Al contrario, le preoccupazioni relative alla sostenibilità fiscale a lungo termine, anche all’interno delle economie del G3, stanno reintroducendo l’influenza dei cosiddetti “ bond vigilantes ”, che stanno influenzando sempre più il segmento a lungo termine delle curve dei tassi di interesse. Diverse giurisdizioni stanno registrando traiettorie differenti in termini di aggiornamenti dei rating creditizi. Le varie dinamiche fiscali stanno portando a una maggiore dispersione nel ciclo di declassamenti e upgrade dei rating creditizi a livello globale.

Le differenze regionali stanno inoltre generando cambiamenti nel livello della domanda strutturale di obbligazioni a lunga scadenza, mentre il passaggio dai sistemi pensionistici a contribuzione definita a quelli a prestazione definita viene attuato secondo normative e parametri diversi, come evidenziano i casi del Regno Unito e dei Paesi Bassi. Anche i timori di inflazione possono creare incertezza fondamentale, con una maggiore volatilità associata al rischio di durata.

Gli investitori possono ora ottenere livelli interessanti di carry aggiustato per il rischio su un’ampia gamma di mercati obbligazionari. L’effetto roll-down positivo che gli investitori possono ottenere dalla pendenza di un numero maggiore di curve di rendimento è un pilastro per la stabilità del carry e la generazione di rendimento per un numero crescente di mercati.

Queste dinamiche fondamentalmente diverse creano opportunità, ma richiedono anche una gestione mirata del rischio. La volatilità delle obbligazioni a più lunga scadenza è in aumento e la capacità di adeguare l’asset allocation e il posizionamento in modo più dinamico può contribuire a mitigare la volatilità dei portafogli obbligazionari.

Politiche economiche, mercati emergenti e dollaro statunitense

Il ciclo globale di riduzione dei tassi dovrebbe proseguire nel medio termine. La FED ha adottato una strategia di gestione del rischio che privilegia il sostegno al mercato del lavoro. Ciò implica l’inizio di un graduale adeguamento dei tassi di interesse verso un livello neutro più basso per la “banca centrale mondiale”. La conferma di ulteriori tagli dei tassi negli Stati Uniti favorisce un maggiore margine di manovra nei mercati emergenti. L’allentamento delle condizioni finanziarie locali, unito a un dollaro più debole, costituisce una combinazione ciclica molto favorevole per le economie dei mercati emergenti.

Le politiche commerciali globali stanno cambiando in modo significativo e le implicazioni di questi cambiamenti sono anche interconnesse con i nuovi sviluppi nella struttura delle catene di approvvigionamento globali. L’attività commerciale diretta tra le economie emergenti è in crescita e le importazioni e le esportazioni lungo la cosiddetta rotta “south to south” stanno diventando una forza sempre più importante nel determinare i nuovi flussi e gli adeguamenti delle bilance commerciali. L’opportunità di un’allocazione valutaria diversificata e gestita è rilevante.

Il comportamento del dollaro statunitense come bene rifugio è stato messo in discussione dagli investitori globali. Non solo la sostenibilità fiscale, ma anche il rischio di una banca centrale meno indipendente rappresentano un pericolo per la stabilità del biglietto verde.

Considerando la possibilità di un coordinamento più stretto tra politica monetaria e politica fiscale, più a lungo la FED tollererà un’inflazione superiore all’obiettivo, maggiore sarà il rischio di entrare in un periodo di predominio fiscale, in cui le correlazioni nei mercati potrebbero diventare instabili e trascinare il dollaro in una fase di maggiore volatilità.

Il dollaro statunitense è entrato in una fase di transizione in cui la sua valutazione fondamentale si sta adeguando a un valore equo inferiore. I flussi internazionali, guidati dagli adeguamenti di allocazione, confermano che il dollaro potrebbe perdere parte della sua centralità nel sistema internazionale.