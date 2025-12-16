In sintesi: Durante la riunione di giovedì, la Bce dovrebbe mantenere invariato il tasso di deposito al 2%, segnando la quarta decisione consecutiva di mantenere invariata la politica monetaria. Una crescita superiore alle attese e un’inflazione dei servizi persistente hanno escluso la possibilità di un taglio preventivo e rafforzato la fiducia verso l’attuale impostazione. La nostra previsione di base prevede che la Bce mantenga i tassi al 2% per tutto il 2026, con un orientamento che consideriamo neutrale. Il calo dei prezzi dell’energia e la probabilità di un’inflazione al di sotto dell’obiettivo per gran parte del prossimo anno suggeriscono però una posizione più orientata a un allentamento piuttosto che a una stretta monetaria.

Nel dettaglio