Assolombarda riassume le novità fiscali del 2026 in un documento scaricabile online

Con riferimento alle persone fisiche e ai lavoratori dipendenti, il provvedimento del Governo interviene su numerosi ambiti: dalla revisione delle aliquote IRPEF e delle detrazioni fiscali, all’estensione del regime di tassazione sostitutiva per i premi di risultato, gli incrementi retributivi riconosciuti ai dipendenti del settore privato, nonché per le maggiorazioni e le indennità relative al lavoro notturno e festivo. Vengono, inoltre, confermati l’innalzamento delle soglie di esenzione per i buoni pasto elettronici e dei limiti di deducibilità dei contributi versati alla previdenza

complementare.

Il documento riassuntivo pubblicato da Assolombarda può essere scaricato gratuitamente a questo link.

Le misure destinate alle imprese

Di particolare rilievo sono anche le misure destinate alle imprese, con la nuova disciplina degli iper-ammortamenti, le modifiche ai regimi di tassazione delle plusvalenze e dei dividendi, nonché la proroga dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci, dell’estromissione dei beni delle imprese individuali e dell’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta.

Ulteriori disposizioni riguardano, inoltre, il settore bancario e gli intermediari finanziari, con interventi specifici in

materia IRES e IRAP. La Legge di Bilancio prevede, inoltre, un ulteriore rinvio dell’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax, ora differite al 1° gennaio 2027.

Non mancano significative novità in materia di accertamento e riscossione, con l’introduzione di una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. “rottamazione quinquies”), il rafforzamento delle misure di contrasto agli inadempimenti IVA e una ulteriore stretta sull’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali.

Il quadro si completa, infine, con gli interventi che incidono sugli altri redditi: dall’incremento dell’imposizione sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni e per l’opzione per la tassazione sostitutiva sui redditi prodotti all’estero dai neo-residenti, al raddoppio della Tobin Tax, fino alle modifiche al regime della cedolare secca applicabile alle locazioni brevi.

I riferimenti sono alla Legge n. 199/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026.