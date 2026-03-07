Assolombarda riassume le novità fiscali del 2026 in un documento scaricabile online

-

Con riferimento alle persone fisiche e ai lavoratori dipendenti, il provvedimento del Governo interviene su numerosi ambiti: dalla revisione delle aliquote IRPEF e delle detrazioni fiscali, all’estensione del regime di tassazione sostitutiva per i premi di risultato, gli incrementi retributivi riconosciuti ai dipendenti del settore privato, nonché per le maggiorazioni e le indennità relative al lavoro notturno e festivo. Vengono, inoltre, confermati l’innalzamento delle soglie di esenzione per i buoni pasto elettronici e dei limiti di deducibilità dei contributi versati alla previdenza
complementare.

Il documento riassuntivo pubblicato da Assolombarda può essere scaricato gratuitamente a questo link.

Le misure destinate alle imprese

Di particolare rilievo sono anche le misure destinate alle imprese, con la nuova disciplina degli iper-ammortamenti, le modifiche ai regimi di tassazione delle plusvalenze e dei dividendi, nonché la proroga dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci, dell’estromissione dei beni delle imprese individuali e dell’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta.

Ulteriori disposizioni riguardano, inoltre, il settore bancario e gli intermediari finanziari, con interventi specifici in
materia IRES e IRAP. La Legge di Bilancio prevede, inoltre, un ulteriore rinvio dell’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax, ora differite al 1° gennaio 2027.
Non mancano significative novità in materia di accertamento e riscossione, con l’introduzione di una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. “rottamazione quinquies”), il rafforzamento delle misure di contrasto agli inadempimenti IVA e una ulteriore stretta sull’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali.
Il quadro si completa, infine, con gli interventi che incidono sugli altri redditi: dall’incremento dell’imposizione sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni e per l’opzione per la tassazione sostitutiva sui redditi prodotti all’estero dai neo-residenti, al raddoppio della Tobin Tax, fino alle modifiche al regime della cedolare secca applicabile alle locazioni brevi.
I riferimenti sono alla Legge n. 199/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026.

🔥 DA NON PERDERE ▷  Enercom si rafforza in provincia di Bergamo: partnership tutta bergamasca con GF Impianti

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it Avatar

Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it

giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.

Areas of Expertise: economia, finanza, arte, cultura classica
[email protected]
LinkedIn
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

Category: news |
Avatar for Paolo Brambilla - Direttore Responsabile - Lamiafinanza.it

Author:

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.