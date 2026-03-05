Fuga di capitali dai mercati asiatici tra petrolio caro e timori inflazionistici
L’escalation geopolitica in Medio Oriente torna a influenzare direttamente i mercati finanziari globali. L’aumento del prezzo del petrolio sta alimentando il rischio di una nuova pressione inflazionistica, spingendo molti investitori internazionali a ridurre rapidamente l’esposizione sui mercati asiatici, in particolare su Corea del Sud e Taiwan, due hub fondamentali dell’industria globale dei semiconduttori.
I dati indicano deflussi miliardari concentrati soprattutto sui titoli tecnologici e sui grandi protagonisti dell’intelligenza artificiale, protagonisti della corsa dei listini negli ultimi mesi. Il cambio di sentiment riflette una strategia di riduzione del rischio in un contesto segnato da incertezza geopolitica, volatilità energetica e dubbi sulla sostenibilità dei grandi investimenti nel settore AI.
Matthew Haupt, gestore di portafoglio presso Wilson Asset Management a Sydney, ha sintetizzato il clima sui mercati dichiarando: “Le posizioni lunghe nell’intelligenza artificiale e in tutto il resto sono state vendute in modo aggressivo nella corsa per ridurre l’esposizione sui mercati, poiché la situazione in Iran sembra essere peggiorata.”
Nel frattempo, mentre i mercati asiatici registrano vendite diffuse, le borse europee mostrano segnali di resilienza, con Milano tra le piazze più dinamiche della giornata.
Deflussi record dai mercati asiatici
Le tensioni geopolitiche e il rialzo del petrolio stanno spingendo gli investitori globali a rivedere rapidamente l’allocazione del capitale.
L’Asia tecnologica, che negli ultimi mesi aveva attirato enormi flussi grazie al boom dell’intelligenza artificiale, è oggi al centro di un repentino movimento di uscita.
Vendite miliardarie in Corea del Sud
Secondo i dati riportati da Bloomberg, dall’inizio della settimana gli investitori stranieri hanno venduto circa 3,1 miliardi di dollari di azioni sudcoreane.
Il deflusso ha colpito soprattutto i titoli tecnologici e i produttori di semiconduttori, pilastri dell’economia del Paese.
L’elevata esposizione globale di questi gruppi rende il mercato coreano particolarmente sensibile alle variazioni del sentiment internazionale.
Taiwan colpita dai deflussi degli investitori
Una dinamica simile si registra a Taiwan, dove sono stati registrati deflussi per circa 3,6 miliardi di dollari.
Il sell-off ha riguardato in particolare i produttori di chip avanzati, che avevano trainato il rally dei listini fino a poche settimane fa.
Il timore degli operatori è che l’aumento dei costi energetici possa ridurre i margini del settore tecnologico globale.
Il petrolio torna al centro della pressione inflazionistica
Il mercato dell’energia rimane uno dei principali catalizzatori della volatilità finanziaria globale.
L’escalation militare in Medio Oriente sta alimentando timori di un aumento duraturo dei prezzi del petrolio, con possibili ripercussioni sull’inflazione mondiale.
Guerra e prezzi dell’energia
Il conflitto in Medio Oriente ha spinto le quotazioni del petrolio verso nuovi rialzi.
Gli investitori temono che un’ulteriore escalation possa compromettere la stabilità delle forniture energetiche internazionali.
Un petrolio più caro si traduce spesso in costi più elevati per imprese e consumatori.
Il ritorno del rischio inflazione globale
Il rialzo dell’energia riaccende i timori di una nuova fase inflazionistica.
Le banche centrali potrebbero essere costrette a mantenere politiche monetarie restrittive più a lungo del previsto.
Questo scenario riduce l’appetito per gli asset più rischiosi, come tecnologia e mercati emergenti.
Intelligenza artificiale sotto pressione nei listino
Il sell-off recente ha colpito in modo particolare le aziende legate all’intelligenza artificiale.
Dopo mesi di rialzi sostenuti, il settore entra in una fase di maggiore scrutinio da parte degli investitori.
Riduzione dell’esposizione sui titoli tecnologici
Molti fondi stanno ridimensionando le posizioni sui titoli più esposti al ciclo tecnologico.
La priorità degli investitori è ridurre il rischio in un contesto geopolitico incerto.
Questo movimento si traduce in vendite concentrate sui leader dei semiconduttori e dell’AI.
Dubbi sulla redditività futura dell’AI
Nonostante l’entusiasmo per l’intelligenza artificiale, crescono le domande sulla sostenibilità dei massicci investimenti del settore.
Alcuni analisti temono che i ricavi futuri possano non compensare pienamente le spese infrastrutturali.
Questo interrogativo contribuisce alla volatilità dei titoli tecnologici globali.