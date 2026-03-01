Guerra in Iran: tutti i VIP Italiani bloccati a Dubai e quali guai dovranno affrontare

​

Italiani e vip bloccati a Dubai dopo gli attacchi tra Iran, Israele e Usa

Centinaia di cittadini italiani, inclusi diversi vip come Roberto Mancini e la cantante Big Mama, sono bloccati a Dubai dopo l’escalation militare tra Iran, Israele e Stati Uniti.

Gli attacchi e le ritorsioni nel Medio Oriente hanno reso insicuri i cieli dell’area, costringendo le compagnie aeree a sospendere o deviare numerosi voli, in particolare sul Golfo.

La situazione, esplosa nelle ultime ore, interessa uno dei principali hub intercontinentali del mondo e sta mettendo sotto pressione i voli tra Europa, Asia e Africa, con impatti diretti su turisti, residenti e studenti italiani in transito o in soggiorno negli Emirati Arabi Uniti.

In sintesi:

Italiani e vip, tra cui Roberto Mancini e Big Mama, bloccati all’aeroporto di Dubai.

Spazio aereo di Iran, Iraq, Israele e Golfo quasi interamente chiuso al traffico civile.

Oltre 2.600 voli cancellati dalle principali compagnie europee, asiatiche e mediorientali.

Il Ministero degli Esteri lavora ai rientri dei connazionali, inclusi 204 studenti.

Nel principale scalo di Dubai sono bloccate migliaia di persone, inclusi numerosi italiani.

Tra loro, oltre all’ex ct azzurro Roberto Mancini e alla cantante Big Mama, anche l’ex difensore dell’Inter Danilo D’Ambrosio. Fino a poche ore fa risultava in attesa di rientro anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, poi imbarcatosi su un volo militare.

Particolarmente delicata la posizione del Cuneo Volley maschile, in trasferta per un torneo negli Emirati Arabi Uniti: atleti, staff e dirigenti sono in un’area considerata sicura ma vicina alle zone interessate dagli attacchi iraniani. Lo schiacciatore Ivan Zaytsev ha rassicurato le famiglie: “Qui l’aria è pesante ma stiamo tutti bene. Un saluto speciale alle nostre famiglie. Tenete i nervi saldi”.

A Dubai vivono stabilmente circa 20.000 italiani, cui si aggiungono centinaia di turisti e 204 studenti del programma Wsc Italia – World Student Connection Global Leaders, oltre 120 dei quali minorenni. Farnesina e Unità di crisi del Ministero degli Esteri sono al lavoro per rientri scaglionati e assistenza consolare prioritaria a minori e soggetti vulnerabili.

Traffico aereo sconvolto in Medio Oriente e ruolo strategico di Dubai

Gli attacchi su Iran e le ritorsioni nell’area mediorientale hanno generato uno dei blocchi del traffico aereo più gravi dall’incidente informatico Crowdstrike del 2024.

Migliaia di voli operati da compagnie europee, asiatiche, mediorientali e statunitensi sono stati cancellati o ritardati per il rischio di intercettare missili e droni in volo.

Lo spazio aereo di Iran, Iraq, Kuwait, Israele, Bahrain, Emirati Arabi e Qatar risulta di fatto quasi svuotato di traffico civile: i vettori stanno riprogrammando le rotte, allungando i tempi di viaggio e incrementando i costi operativi.

Secondo stime interne del settore, le compagnie più colpite – tra cui Emirates, Etihad, Air France, British Airways, Air India, Turkish Airlines e Lufthansa – avrebbero cancellato complessivamente oltre 2.600 voli in poche ore.

Il nodo di Dubai è particolarmente esposto perché rappresenta uno dei principali hub globali per i collegamenti tra Europa, Asia e Africa.

L’Aeroporto internazionale di Dubai (DXB) e l’Al Maktoum (DWC) movimentano oltre 260.000 passeggeri al giorno, fungendo da piattaforma di interscambio per decine di rotte intercontinentali.

La strategia di diversificazione economica dell’emirato, che ha puntato su turismo e aviazione commerciale per ridurre la dipendenza dal petrolio, rende ogni blocco prolungato particolarmente oneroso: analisti locali stimano perdite potenziali fino a 100 milioni di dollari al giorno per il sistema aeroportuale e per Emirates e gli altri operatori collegati.

Scenari futuri per italiani all’estero e sicurezza delle rotte globali

Le prossime ore saranno decisive per capire se i divieti di sorvolo sul Medio Oriente resteranno temporanei o si trasformeranno in restrizioni strutturali.

Per gli italiani all’estero, il caso Dubai evidenzia la necessità di registrarsi sempre sui portali della Farnesina e di monitorare costantemente gli avvisi dell’Unità di crisi.

Per l’aviazione civile, una chiusura ripetuta dei cieli mediorientali imporrebbe nuove rotte più lunghe verso Asia e Oceania, con effetti su tempi di volo, tariffe, emissioni e competitività degli hub europei. Gli operatori monitorano scenari alternativi su corridoi settentrionali e africani, mentre gli analisti valutano impatti duraturi sulle strategie di sviluppo di Dubai e delle altre capitali del Golfo.

FAQ

Chi sono i vip italiani bloccati a Dubai in queste ore?

Sono confermati bloccati a Dubai l’ex ct azzurro Roberto Mancini, la cantante Big Mama e l’ex difensore Danilo D’Ambrosio.

Quanti italiani risultano coinvolti complessivamente a Dubai?

Risultano circa 20.000 residenti italiani, più centinaia di turisti e 204 studenti del programma Wsc Italia temporaneamente bloccati.

Quanti voli sono stati cancellati dopo gli attacchi in Medio Oriente?

Sono stati cancellati oltre 2.600 voli da compagnie come Emirates, Lufthansa, Air France, British Airways e altre.

Perché Dubai è così centrale per il traffico aereo globale?

Dubai gestisce oltre 260.000 passeggeri al giorno tramite gli aeroporti DXB e DWC, principale hub tra Europa, Asia e Africa.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni su questa crisi?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di notizie Ansa, Adnkronos, Asca e Agi, rielaborate dalla nostra Redazione.