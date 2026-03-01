Guerra ibrida, deterrenza nucleare, cyber intelligence, droni e architetture tecnologiche nel confronto tra Iran, Israele e Stati Uniti

— a cura del Prof. Marco Bacini, Direttore del Master Intelligence per la Sicurezza Nazionale e Internazionale —

Il nuovo fronte di guerra che coinvolge Iran, Israele e Stati Uniti attraversa una traiettoria strategica che combina deterrenza nucleare, superiorità tecnologica e competizione sistemica e, al centro vi è un obiettivo chiaro dichiarato da Washington e Tel Aviv, ovvero neutralizzare la capacità iraniana di sviluppare e consolidare una filiera di proliferazione atomica, elemento destabilizzante per l’equilibrio regionale e soprattutto per l’architettura di sicurezza internazionale.

La questione nucleare

La questione nucleare rappresenta il vettore politico-strategico dello scontro, ma la modalità con cui questo scontro si sta manifestando rivela la trasformazione profonda del conflitto contemporaneo. Il paradigma di riferimento è sempre più la guerra ibrida, intesa come integrazione coordinata di strumenti convenzionali, operazioni coperte, pressione economica, dominio informativo e capacità cyber.

Nel caso specifico iraniano, il contrasto alla proliferazione assume una dimensione multilivello che vede l’integrazione di operazioni cinetiche mirate su infrastrutture sensibili, attività di intelligence tecnica e umana su supply chain tecnologiche, pressione diplomatica e sanzionatoria (ormai da anni) e operazioni cyber tese a degradare sistemi di comando, reti energetiche e capacità industriali dual-use.

La cyber intelligence

La cyber intelligence costituisce uno strumento fondamentale in questa competizione, l’analisi predittiva delle reti, l’infiltrazione in sistemi industriali, l’intercettazione di flussi dati relativi a programmi di arricchimento dell’uranio o a trasferimenti tecnologici rientrano in un modello di intelligence orientato alla prevenzione e all’interdizione strategica. Ma l’azione non si limita alla raccolta informativa e la cyber intelligence diventa strumento operativo perché consente di mappare vulnerabilità, condizionare capacità di risposta, alterare tempi decisionali. L’interferenza su sistemi di controllo industriale (ICS) o su infrastrutture critiche produce effetti equivalenti a quelli di un’azione cinetica, con un livello di ambiguità strategica che amplia lo spazio di manovra politica.

L’architettura del conflitto si sposta così anche verso una dimensione infrastrutturale e la capacità di resilienza digitale di uno Stato diventa elemento di deterrenza tanto quanto la forza militare tradizionale. Chi governa reti, dati e capacità computazionale esercita un potere sistemico che incide direttamente sulle traiettorie decisionali dell’avversario.

La proliferazione di sistemi unmanned

Il secondo elemento dell’attuale fase conflittuale riguarda la proliferazione di sistemi unmanned. I droni, sia in funzione ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) sia in modalità offensiva, rappresentano il fulcro operativo della guerra ibrida regionale. Nel teatro mediorientale, i sistemi a pilotaggio remoto consentono sorveglianza persistente di obiettivi sensibili, ma anche attacchi ad obiettivi sensibili a basso costo comparativo. E non dobbiamo dimenticare la saturazione delle difese aeree attraverso l’utilizzo di sciami coordinati. Ultimo ma non per importanza la raccolta in tempo reale di dati integrabili in sistemi decisionali automatizzati.

La loro diffusione riduce la soglia di impiego della forza e accelera il ciclo OODA (Observe–Orient–Decide–Act). Il tempo decisionale si comprime, la catena di comando integra algoritmi di prioritizzazione e sistemi di risposta automatica e la distinzione tra operatore umano e piattaforma tecnologica si ridefinisce in termini di supervisione strategica piuttosto che di intervento diretto. La dimensione unmanned favorisce una gestione modulare dell’escalation e la guerra ibrida trova nei droni uno strumento di flessibilità tattica e di pressione costante e basta vedere gli attacchi sferrati contro gli Emirati soprattutto a Dubai con attacchi all’aeroporto e perfino a Palm Jumeirah (all’hotel Fairmont the Palm).

Una logica di deterrenza preventiva

L’obiettivo di impedire all’Iran il consolidamento di una capacità nucleare militare fa parte ovviamente di una logica di deterrenza preventiva e la guerra ibrida diventa in qualche modo funzionale a un contenimento strategico, che ha l’obiettivo di degradare capacità critiche, rallentare programmi sensibili, disarticolare reti di approvvigionamento tecnologico.

Parallelamente, Teheran mobilita strumenti simmetrici e asimmetrici, proxy regionali, pressione su rotte energetiche, operazioni cyber e dimostrazioni di capacità missilistiche e il conflitto assume la forma di una competizione sistemica, nella quale il dominio cognitivo e quello tecnologico risultano determinanti quanto la superiorità militare convenzionale. Dico questo perché la dimensione informativa svolge un ruolo primario e penso alla gestione delle narrative, alla proiezione di resilienza interna, alla costruzione di deterrenza reputazionale, tutte cose che incidono sulla percezione di stabilità e sulla credibilità degli attori coinvolti. La guerra ibrida si sviluppa dunque come interazione continua tra forza materiale e potere simbolico.

Un laboratorio avanzato di guerra ibrida

L’integrazione tra cyber intelligence, automazione decisionale e sistemi autonomi introduce elementi riconducibili a una evoluzione post-umana del conflitto. La centralità del dato, l’impiego di AI nei sistemi di difesa antimissile, la gestione predittiva delle minacce delineano un confronto tra architetture tecnologiche prima ancora che tra apparati militari tradizionali e il rischio sistemico risiede nella velocità. L’interconnessione tra sensori, piattaforme e algoritmi genera una dinamica in cui l’escalation può maturare in finestre temporali estremamente ridotte. La governance strategica della tecnologia diventa quindi un ulteriore fattore decisivo per la stabilità regionale.

Questo nuovo fronte di guerra rappresenta un laboratorio avanzato di guerra ibrida. La questione nucleare funge da motore politico, la cyber intelligence e i droni costituiscono i vettori operativi principali e la competizione si articola su più domini fisico, digitale, cognitivo ed economico secondo una logica sistemica. Conseguenza di tutto questo è che la sicurezza internazionale entra in una fase in cui deterrenza, tecnologia e capacità informativa convergono in un’unica matrice strategica. Comprendere questa trasformazione significa cogliere la natura profonda dei conflitti contemporanei e provare “quanto meno” ad anticiparne le traiettorie evolutive.