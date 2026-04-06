Donald Trump: ci sono problemi di salute in questi giorni? La Casa Bianca smentisce

Al momento non risultano problemi di salute gravi o confermati per Donald Trump, ma negli ultimi giorni c’è stata molta confusione soprattutto per via di notizie false circolate online.

Da dove nascono i dubbi

Negli ultimi giorni (inizio aprile 2026) sono circolate voci secondo cui Trump sarebbe stato ricoverato d’urgenza e portato all’ospedale militare Walter Reed. Ma queste notizie sono state smentite ufficialmente dalla Casa Bianca.

Il portavoce ha chiarito che Trump non è stato ricoverato, anzi è rimasto alla Casa Bianca e ha continuato a lavorare regolarmente.

Le voci sono nate perché Trump ha cancellato impegni pubblici per alcune ore e sui social sono circolati video e immagini fuori contesto. Ovviamente alcuni account molto seguiti hanno rilanciato la notizia, ma in realtà si trattava di contenuti vecchi o interpretazioni errate.

E sulla sua salute in generale?

Qui serve distinguere tra fatti e percezioni. Ufficialmente i medici parlano di condizioni generali buone e non ci sono affatto annunci di malattie gravi. Tuttavia Trump ha 79 anni ed è sotto stress da mesi. Megli ultimi tempi si sono osservati affaticamento, piccoli problemi fisici (es. circolazione, pelle) e comportamenti giudicati “insoliti” da alcuni osservatori. Ma nessuno di questi elementi equivale a una diagnosi di problemi di salute, leggeri o gravi che siano.

Al momento non ci sono segnali di un problema grave o imminente. Il presunto ricovero è falso, non ci sono comunicazioni ufficiali di emergenze sanitarie e Trump continua a svolgere le sue attività.

‘Trump ricoverato’, la Casa Bianca costretta a smentire

Secondo la redazione dell’ANSA, lo stato di salute di Trump è un punto centrale del suo secondo mandato, essendo tra gli inquilini più anziani della Casa Bianca. Le voci sulla sua visita al Walter Reed sono rimbalzate sui social dopo l’annuncio della Casa Bianca delle 11:00 di sabato (17:00 in Italia), secondo cui il presidente non avrebbe fatto apparizioni pubbliche per il resto della giornata. Una mossa insolita per il presidente, che normalmente si reca a Mar-a-Lago per giocare a golf nei fine settimana.

L’ultima visita ufficiale di Trump al centro ospedaliero dei presidenti è dello scorso ottobre. Nel 2025 la Casa Bianca ha dichiarato che al tycoon era stata diagnosticata un’insufficienza venosa cronica. La portavoce Karoline Leavitt, sul punto, ha poi spiegato che il disturbo era stato rilevato dopo un gonfiore alle gambe.

La situazione reale è che c’è molta attenzione mediatica sulla sua salute e ci sono speculazioni frequenti (anche politiche), ma le informazioni ufficiali indicano stabilità, non emergenza.