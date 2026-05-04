Bce, tassi di interessate ancora fermi. Previsioni su rialzi e quando

La Banca centrale europea mantiene invariati i tassi di interesse, ritenendo che le aspettative di inflazione a lungo termine restino ben ancorate, nonostante il recente aumento su orizzonti più brevi. Il Consiglio direttivo conferma quindi la linea già adottata a marzo, evitando nuove strette di politica monetaria malgrado le pressioni legate al caro-energia.



Restano fermi i principali riferimenti

Il tasso sui depositi al 2%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,15% e il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale al 2,40%. Prosegue così la pausa iniziata a luglio, in un contesto che l’istituto di Francoforte continua ad affrontare con cautela.

A pesare sul quadro macroeconomico è anche il conflitto in Medio Oriente che, come sottolineato dalla presidente Christine Lagarde, ha provocato un aumento dei prezzi dell’energia, alimentando l’inflazione e incidendo negativamente sulla fiducia. Tuttavia, restano incerte le prospettive per l’eurozona: l’evoluzione dipenderà dalla durata dello shock energetico e dai suoi effetti sull’economia.

Previsioni sul rialzo dei tassi

La BCE ribadisce quindi un approccio basato sui dati, senza vincoli su un percorso prestabilito dei tassi. Le future decisioni saranno prese valutando l’andamento dell’inflazione, i rischi associati e la trasmissione della politica monetaria.

Al momento, secondo Lagarde, non emergono condizioni tali da richiedere un ulteriore inasprimento del costo del denaro. Il Consiglio direttivo ritiene di trovarsi in una posizione adeguata per gestire l’incertezza, anche alla luce della resilienza mostrata dall’economia dell’area euro negli ultimi trimestri.

Non si escludono però interventi futuri. Se il conflitto dovesse protrarsi e i prezzi energetici rimanere elevati, l’impatto sull’inflazione e sull’attività economica potrebbe intensificarsi, aprendo la strada a possibili nuovi rialzi dei tassi.