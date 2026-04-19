MPS, Mediobanca e Generali: nasce davvero il “terzo polo”? Prosegue il risiko finanziario italiano

La partita che coinvolge Banca Monte dei Paschi di Siena, Mediobanca e Assicurazioni Generali segna un passaggio cruciale per il sistema finanziario italiano: la possibile nascita di un terzo polo capace di affiancarsi ai grandi gruppi come Intesa Sanpaolo e UniCredit.

Il processo è già in atto. MPS ha completato la presa di controllo di Mediobanca con un’adesione superiore all’86% e sta lavorando alla fusione per incorporazione, con l’obiettivo di creare un gruppo integrato bancario-finanziario . Questo passaggio non è solo industriale, ma strategico: Mediobanca porta in dote una partecipazione chiave, circa il 13%, in Generali, che diventa così parte del perimetro di influenza del gruppo senese .

È proprio questo intreccio tra banca e assicurazione a definire la natura del “terzo polo”. Non si tratta semplicemente di un’operazione di consolidamento bancario, ma della costruzione di un campione finanziario integrato, in grado di operare su più fronti: credito, investment banking, gestione del risparmio e assicurazioni.

Il ritorno del “risiko bancario”

La stampa economica parla apertamente di un ritorno del “risiko bancario”. Dopo anni di relativa stabilità, tutte le partite si sono riaperte, con scenari che includono ulteriori aggregazioni, come un possibile coinvolgimento di Banco BPM, sostenuto anche da dinamiche di mercato favorevoli. I titoli bancari hanno già reagito, con rialzi significativi legati alle aspettative di consolidamento e sinergie future.

Dal punto di vista industriale, l’operazione punta a generare economie di scala e sinergie importanti. Il piano di integrazione tra MPS e Mediobanca prevede risparmi e rafforzamento del capitale, elementi chiave per competere in un contesto europeo sempre più concentrato. Inoltre, il controllo di asset strategici come Generali apre la strada a un rafforzamento nel settore del risparmio gestito e delle polizze vita, segmenti ad alta redditività.

Tensioni tra grandi azionisti

Tuttavia, il percorso non è privo di ostacoli. Le tensioni tra grandi azionisti – in particolare tra Delfin e Caltagirone – e l’attenzione delle autorità di vigilanza rendono il processo complesso. Anche la governance resta un punto delicato, come dimostrato dal recente scontro interno culminato con il ritorno di Luigi Lovaglio alla guida operativa.

Il fatto è che il “terzo polo” non è ancora una realtà consolidata, ma un progetto in costruzione. Le basi industriali ci sono, così come il sostegno di parte del mercato, ma restano da definire equilibri azionari, integrazione operativa e ruolo delle diverse componenti del gruppo.

Se il progetto andrà in porto, potrebbe ridisegnare gli equilibri del settore, creando un nuovo protagonista capace di competere su scala europea. Ma, come spesso accade nel capitalismo italiano, la partita non si giocherà tanto nei numeri quanto negli equilibri di potere.