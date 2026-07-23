Auto nuove a 100 euro mensili. Noleggio sociale, che cos’è e come funziona. I requisiti

Accelerare il rinnovo del parco auto nazionale, ridurre l’impatto ambientale e migliorare la sicurezza stradale, favorendo al contempo l’accesso alla mobilità per le famiglie a basso reddito. Sono questi gli obiettivi del nuovo programma di noleggio sociale a lungo termine di veicoli a basse emissioni, previsto dal Dpcm Automotive e presentato oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

A illustrare la misura sono stati il ministro Adolfo Urso e il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa. «Si tratta di una misura particolarmente rilevante sul piano morale e sociale – ha dichiarato Urso – che permetterà anche a chi oggi non può permetterselo di rottamare un’auto inquinante e accedere a un veicolo più sostenibile e sicuro».

Programma attivo fino al 30 giugno 2030

Il programma, in via sperimentale, resterà attivo fino al 30 giugno 2030 e si rivolge alle persone fisiche con un Isee inferiore a 30mila euro. Prevede il noleggio a lungo termine di auto nuove immatricolate in Italia, appartenenti alla categoria M1, omologate almeno Euro 6 e con emissioni di CO2 non superiori a 135 grammi per chilometro.

Il contratto avrà una durata minima di 36 mesi, con un canone mensile calmierato di 100 euro (IVA inclusa) e un limite di percorrenza fissato a 12mila chilometri annui. Condizione necessaria per accedere al beneficio sarà la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4, posseduto da almeno un anno.

Al termine del periodo di noleggio, sarà inoltre possibile acquistare l’auto usufruendo di uno sconto del 10% sul valore di mercato.

Il click day

Per l’accesso al programma è previsto un “click day”. «Da oltre 120 anni l’Aci è al fianco dei cittadini – ha sottolineato La Russa – offrendo servizi per la mobilità. Questa iniziativa rappresenta un contributo importante, che sosteniamo con convinzione».

In caso di esito positivo della fase sperimentale, il governo valuta un potenziamento delle risorse, con l’obiettivo di strutturare una politica industriale più equa e inclusiva nel settore della mobilità sostenibile.