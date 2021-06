Natixis e Santander in qualità di Structuring MLA e Underwriters, Hedging Banks e Lenders e Banco BPM come MLA hanno completato con successo il rifinanziamento di un portafoglio fotovoltaico italiano per 120 milioni di euro.

Gli asset oggetto del rifinanziamento fanno capo a ForVEI II, la joint-venture tra Foresight Group e VEI Green II e il portafoglio fotovoltaico è composto da 44 impianti con una capacità di circa 45 MW dislocati iin Abruzzo, Veneto, Puglia, Marche, Campania, Sicilia.

Gli impianti solarii ifotovoltaici sono pienamente operativi dal 2009-11 e beneficiano di un regime di Feed-In-Tariff (FiT) garantito da GSE.

L’operazione , del valore complessivo di 120 milioni di euro , è stata strutturata e organizzata da Natixis e Santander che hanno agito anche come sottoscrittori.

Banco BPM ha aderito come MLA, e altri MLAs si uniranno successivamente. BNL ha agito come banca gestore dei conti. Il rifinanziamento include una linea di credito a lungo termine e una linea di credito stand-by e consente a ForVEI II di ottimizzare la propria struttura finanziaria e operativa attraverso una razionalizzazione degli asset al fine di supportare la futura crescita della società.