Advantage.green Venice International Sustainability Awards 2021, è un importante riconoscimento per le imprese e per le istituzioni, nazionali ed internazionali, che abbiano creato valore in linea con gli obiettivi 2030 per lo Sviluppo Sostenibile approvati dall’Assemblea Generale dell’ONU, che si siano distinte sulle tematiche del Rispetto Ambientale e della Responsabilità Sociale, e che siano “sustainability-oriented”.

L’evento prenderà il via a Settembre con la presentazione del Comitato Scientifico, costituito da Advantage.green, dalle istituzioni partner e da personalità del mondo accademico, della cultura e delle imprese, associati all’iniziativa. Il Comitato Scientifico gestirà le fasi organizzative dei Premi, e in particolare: la raccolta delle domande di adesione, la selezione delle candidature, e la nomina dei membri della Giuria che stilerà la lista delle aziende finaliste.

La sostenibilità delle aziende è uno dei principali asset di riferimento del piano Next Generation EU in quanto rappresenta una scelta a favore della valorizzazione del marchio, della competitività e anche del Made in Italysostenibile.

Advantage.green Venice International Sustainability Awards è uno strumento per promuovere le aziende ed i prodotti, per fare sistema all’insegna dell’innovazione, del recupero della tradizione e dell’orientamento alla sostenibilità.

Le candidature saranno esaminate in base alla metodologia di valutazione di Advantage.green, che combina assieme informazioni economico-finanziarie e dati di sostenibilità.

“La piattaforma sostiene le imprese aderenti accompagnandole nel loro percorso verso il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità – spiega Francesco Confuorti, Presidente di Advantage.green – in modo da creare valore sia per le aziende, sia per la comunità e per l’ambiente attraverso l’elaborazione di proprie metodologie di valutazione che consentono, con l’analisi della correlazione tra indicatori ESG e grandezze economico-finanziarie, di individuare i punti di forza dell’azienda, e che ne spiegano l’orientamento alla sostenibilità”.

Il Comitato Scientifico sarà costituito da esponenti del mondo accademico, scientifico, diplomatico, rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo imprenditoriale e dell’economia, sia della realtà italiana che internazionale. I membri della Giuria, nominati dal Comitato Scientifico, avranno il compito di selezionare le aziende premiate sulla base dei dati forniti e del modello di valutazione, e di altri aspetti qualificanti che riportino alla capacità di innovazione, alla valorizzazione della tradizione, e all’impegno per la sostenibilità.

MODALITÀ DI ADESIONE E CANDIDATURA AI PREMI

Le aziende candidate saranno incluse nella piattaforma digitale Advantage.green, una opportunità per espandere i loro programmi di sostenibilità. L’adesione a questa iniziativa è libera e gratuita.

I premi verranno consegnati dalla Giuria durante un evento dedicato, ed includeranno:

una targa; l’adesione gratuita alla piattaforma sostenibile Advantage.green; l’accesso a percorsi di rafforzamento del profilo sostenibile, per l’azienda e per i prodotti. l’accesso alle facilities della piattaforma, con la possibilità di incrementare la visibilità del proprio marchio, di avviare azioni che rafforzino la sostenibilità delle attività aziendali, di partecipare ad iniziative su media e social media.

Le decisioni della Giuria e del Comitato Scientifico sono definitive.

Per consultazione visitare il sito: https://advantage.green

Per iscriversi al premio e per informazioni, contattare: veniceawards@advantage.green