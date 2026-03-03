Internet down in Italia? Connessioni lentissime dal 2 marzo: ecco cosa sta succedendo

-

Disservizi segnalati in ambito domestico e aziendale. Le possibili cause tecniche e cosa fare subito

Dalla giornata di lunedì 2 marzo si registrano segnalazioni diffuse di problemi alla connessione internet, sia in ambito domestico sia negli uffici. Molti utenti riferiscono rallentamenti marcati, cadute della linea, difficoltà ad accedere a siti e piattaforme cloud, instabilità nelle VPN aziendali e interruzioni nelle chiamate VoIP.

Al momento, senza un bollettino tecnico ufficiale unificato, si possono delineare alcuni scenari ricorrenti che spiegano perché i disservizi possano colpire contemporaneamente utenti residenziali e business.

Le cause più probabili

Problemi di backbone o dorsali nazionali

Quando si verificano anomalie sulle reti di trasporto principali (backbone), l’effetto si riflette su più operatori contemporaneamente. In questi casi la connessione non è completamente assente, ma instabile, alcune destinazioni funzionano, altre risultano irraggiungibili e comunque si verificano latenze elevate.

È uno scenario tipico quando ci sono lavori di manutenzione, guasti su snodi centrali o saturazioni improvvise del traffico.

Saturazione del traffico o problemi DNS

Se molti utenti riescono a connettersi ma non a navigare correttamente, il problema può essere legato a malfunzionamenti dei server DNS per congestioni temporanee del traffico o problemi di instradamento (routing BGP).

In questi casi, cambiare temporaneamente DNS (ad esempio verso quelli pubblici) può migliorare la situazione.

Problemi locali di centrale o armadio

Se il disservizio è limitato a una zona specifica c’è un possibile guasto su centrale FTTC/FTTH o interruzione fibra per lavori stradali, ovvero sia problemi elettrici sia apparati di rete difettosi.

Disservizi cloud che impattano sulle aziende

Molti uffici dipendono da:

  • servizi cloud (Microsoft 365, Google Workspace);
  • sistemi ERP in remoto;
  • VPN aziendali.

Un problema su provider internazionali può essere percepito come “mancanza di internet”, anche se la linea è attiva.

Cosa verificare subito

  • Riavviare modem/router (attendere almeno 5 minuti).
  • Verificare eventuali segnalazioni sul sito del proprio operatore.
  • Controllare se il problema riguarda solo Wi-Fi o anche collegamento via cavo.

Test tecnici

  • Eseguire uno speed test.
  • Verificare la latenza (ping).
  • Provare a cambiare DNS temporaneamente.
  • Controllare se altre reti (es. hotspot mobile) funzionano correttamente.

Impatto su lavoro e produttività

Per le imprese, è fondamentale avere una linea di backup (es. SIM dati o seconda connessione), predisporre sistemi di continuità operativa e verificare SLA contrattuali con il provider. E’ opportuno aprire un ticket ufficiale e richiedere eventuali rimborsi per disservizio, se previsti dal contratto.

