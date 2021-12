Poter trascorrere in sicurezza le prossime vacanze di Natale e Capodanno all’interno di chalet di lusso dotati di ogni comfort nelle località di montagna più esclusive in Italia, Francia e Svizzera. G Rent S.p.A. (che opera con il marchio Gabetti Short Rent) – proptech company attiva nel settore dell’hospitality di immobili di lusso, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana – implementa il proprio business lanciando la nuova “linea neve” dedicata allo short renting di lusso in montagna.

Cervinia, Cortina d’Ampezzo, Selva di Val Gardena, Courmayeur e l’incantevole villaggio di Zermatt in Svizzera sono alcune delle località dove si trovano le 90 strutture esclusive, tra case e chalet, che G Rent S.p.A gestisce in Valle d’Aosta, Trentino – Alto Adige, Lombardia e Veneto per offrire ai propri clienti una vacanza all’insegna del confort, aria pulita e paesaggi mozzafiato. Connettività, entertainment tecnologico, SPA e sauna, palestra, piscina e area kids alcuni tra i servizi messi a disposizione di quanti sceglieranno la montagna per passare le proprie festività di fine anno.

A Cortina d’Ampezzo, tra le località più prestigiose del turismo di montagna, G Rent S.p.A ha scelto di sviluppare un portfolio importante di case e chalet, ma la sua offerta non si limita alle eccellenze italiane, in quanto comprende diverse strutture prestigiose anche all’estero, tra Svizzera, Francia e Austria. Proprio lo Chalet Zermatt Peak, attuale vincitore del World’s Best Ski Chalet per la sua architettura, posizione e servizio di classe mondiale, è stato scelto da un noto campione mondiale di tennis per trascorrere un periodo di vacanza sulla neve.

“La nuova linea neve – dichiara Emiliano Di Bartolo, AD di G Rent S.p.A – ci permette di ampliare in maniera importante la nostra offerta, andando ad aggiungere a ville e appartamenti di lusso in Italia e all’estero anche esclusivi chalet situati nelle più rinomate località di montagna. In questo modo, riusciamo a dare nuovo slancio alla nostra linea di business Luxury Houses che offre servizi dedicati a clientela privata per la gestione in full outsourcing di immobili di altissimo pregio destinati allo short rent. Con uno slancio ottimistico in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, ci auguriamo di poter dare un contributo importante al rilancio del settore turistico in Italia, offrendo un servizio di alto standing sempre all’insegna del comfort e della sicurezza, in un periodo in cui occorre mantenere comunque un’attenzione all’emergenza pandemica. Natale è alle porte e noi ci impegniamo al massimo per rendere piacevoli ed emozionanti queste vacanze per tutti coloro che sceglieranno la montagna per un brindisi di fine anno”.

Date le numerose richieste di gestione degli immobili ricevute da parte dei proprietari di case e chalet, G Rent S.p.A ha scelto di selezionare le migliori strutture direttamente dalla sua sede operativa a Milano, attraverso il contributo importante di consulenti specializzati. I locatori interessati ad aderire all’iniziativa dovranno, quindi, rivolgersi alla sede milanese della Società, collegandosi al sito web https://gabettishortrent.it, scrivendo a info@gabettishortrent.it o contattando lo 02 7755327.

G Rent S.p.A ha deciso di addolcire ancora di più i giorni di festa per quanti vorranno alloggiare presso le proprie strutture di montagna, lanciando la Christmas Promo che consente di ottenere uno sconto cashback del 10% per le prenotazioni entro il 31 Dicembre 2021. La promozione, valida per prenotazioni con un valore minimo pari a 5mila euro, sarà utilizzabile per le prossime vacanze confermate entro il 2022.

Il lancio della nuova linea neve arriva a compimento di un percorso di crescita di G Rent S.p.A che ad oggi ha ospitato centinaia di famiglie/clienti all’interno del sue strutture in Italia e all’estero.