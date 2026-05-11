Tuttofood 2026, a Milano il grande hub internazionale dell’agroalimentare. Il debutto di “Tutto Fruit & Veg”

Dal 11 al 14 maggio Fiera Milano Rho ospita una nuova edizione di Tuttofood, la manifestazione dedicata al settore agroalimentare che si conferma punto di riferimento per l’intera filiera, dall’industria alla distribuzione, fino alle istituzioni e al mondo accademico, con una forte partecipazione internazionale.

L’evento si sviluppa su 10 padiglioni per complessivi 85 mila metri quadrati espositivi e vedrà la presenza di circa 5 mila espositori, 4 mila buyer selezionati — di cui oltre 200 reclutati attraverso la rete estera di ICE-Agenzia — e più di 100 mila visitatori provenienti da 80 Paesi.



Convegni, showcooking e focus sulle filiere



Il programma prevede un fitto calendario di conferenze, degustazioni e show cooking diffusi lungo tutta la durata della manifestazione. In collaborazione con Origin, associazione dei Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP, e con la Federazione Italiana Cuochi, le regioni italiane e alcune delegazioni europee si alterneranno in eventi dedicati alla valorizzazione di qualità, territori e filiere produttive.



Tra le regioni partecipanti figurano Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, Piemonte, Veneto, Toscana, Liguria, Marche, Lazio e Valle d’Aosta, insieme a rappresentanze estere tra cui Catalogna (Spagna), Tessaglia e Macedonia (Grecia).

“Vogliamo portare questo modello oltre la dimensione fieristica e costruire un calendario europeo stabile di iniziative dedicate alle Indicazioni Geografiche”, ha dichiarato l’assessore regionale. “Tuttofood rappresenta il punto di partenza di un lavoro che proseguirà nei prossimi mesi in diverse regioni europee”.



Il comparto delle Indicazioni Geografiche ha oggi un valore superiore agli 80 miliardi di euro a livello europeo. L’Italia guida il settore con 891 prodotti certificati, davanti a Francia e Spagna, e un valore complessivo di 20,7 miliardi di euro, di cui 12,3 miliardi legati all’export.



Innovazione e nuove aree espositive: Tutto Fruit & Veg



Tra le principali novità di questa edizione, uno spazio sperimentale realizzato con T-ool e l’Università di Parma permetterà di analizzare il comportamento dei consumatori attraverso tecnologie di face monitoring ed eye tracking, per valutare il gradimento dei nuovi prodotti sostenibili.



Debutta anche l’area “Tutto Fruit & Veg”, interamente dedicata al comparto ortofrutticolo fresco e trasformato, con l’obiettivo di raccontarne evoluzione e tendenze.



Nel pomeriggio della prima giornata è previsto l’evento “Fresh & Produce Retail Europe Observatory”, che includerà il workshop “AOP Unione Quarta Gamma: dall’ipercompetizione alla governance del valore lungo la filiera”. In questa occasione sarà presentata ufficialmente la nuova associazione tra nove imprese italiane del settore e verranno diffusi i risultati di una ricerca sulle migliori insegne europee nella gestione del fresco, che porterà all’assegnazione del primo “Fresh & Produce Retail Award”.