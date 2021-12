Il Gruppo Gabetti è stato scelto da Horus Asset Management Limited – società globale attiva nel fotovoltaico con sedi a Londra, Milano e Calgary – per sviluppare la propria attività anche in Italia. Le regioni su cui è focalizzato l’interesse di Horus sono Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia, Sardegna, Friuli, Marche, Emilia-Romagna e Toscana.

Gabetti collaborerà e assisterà nell’individuazione di aree idonee per realizzare nuovi progetti di sviluppo, di cui la società inglese acquisirà la proprietà o il diritto di superficie oppure sottoscriverà contratti di locazione. Horus Asset Management ha sviluppato più di 50 progetti fotovoltaici, in otticavalue added, consolidando nel tempo una rilevante presenza nei mercati del Nord America.

“Siamo orgogliosi per questo mandato – dichiara Alessandro Lombardo, Direttore Commerciale del Gruppo Gabetti –. Il nostro team di Gabetti Agency delle Sedi Territoriali del Gruppo si occuperà di coordinare e gestire tutte le attività di ricerca anche attraverso la collaborazione con le nostre reti in franchising presenti nelle aree di interesse di questo progetto. È la conferma del valore aggiunto che il nostro modello è in grado di assicurare per una gestione efficiente e centralizzata di portafogli granulari”.