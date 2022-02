Allianz ha ottenuto anche quest’anno significativi riconoscimenti, confermandosi tra le realtà assicurative più innovative e dinamiche sul mercato italiano.

La Compagnia guidata dall’Amministratore Delegato Giacomo Campora è stata premiata in occasione della tradizionale consegna dei “Milano Finanza Insurance Awards 2022”, organizzata al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano dal Gruppo Class Editori, in collaborazione con Accenture, Assinews e Class CNBC.

L’edizione 2022 della cerimonia di premiazione, che si è svolta la sera del 24 febbraio, ha visto Allianz sul podio per diversi importanti riconoscimenti, tra cui il premio Insurance Élite per l’acquisizione del business Danni di Aviva Italia S.p.A., oggi Allianz Viva S.p.A., quale miglior operazione straordinaria realizzata in Italia nel 2021.

Ad Allianz è stato poi assegnato il Premio Leone d’Oro per la campagna pubblicitaria di Allianz ULTRA Salute, l’innovativa soluzione assicurativa già vincitrice del prestigioso Primo Premio MF Innovazione Award assegnato nell’ottobre scorso da MF/Milano Finanza e Accenture per la categoria Salute.

Inoltre, tre riconoscimenti nell’ambito della categoria Premio Compagnie di Valore sono stati assegnati ad Allianz per il risultato tecnico dei Rami Danni RC Generale, Incendio e Altri Danni ai beni.

Giacomo Campora, Amministrare Delegato di Allianz S.p.A. ha sottolineato: “I riconoscimenti ricevuti agli Insurance Awards di Milano Finanza premiano la capacità di Allianz di realizzare soluzioni innovative e ben comunicate, per portare le famiglie e le imprese verso soluzioni assicurative di gestione dei rischi”.

Agostino Ferrara, Amministratore Delegato di Allianz Viva S.p.A., Vicedirettore Generale e Chief Operating Officer di Allianz S.p.A., ritirando il Premio Insurance Élite ha commentato: “Desidero ringraziare, a nome del Gruppo Allianz, per questo riconoscimento che premia la nostra strategia di sviluppo nel mercato assicurativo. Abbiamo acquisito lo scorso anno una Compagnia con una storia di successo, ricca di professionalità di grande valore tra i suoi Agenti e i suoi dipendenti. Con loro abbiamo l’opportunità di mettere a fattor comune le sinergie tra le eccellenze di Allianz e quelle di Allianz Viva, portando valore aggiunto per tutto il nostro Gruppo come già sta accadendo in questi primi mesi di attività”.

Paola Pietrafesa, Vicedirettore Generale e Responsabile della Direzione Market & Distribution di Allianz S.p.A. e Amministratore Delegato di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., è salita sul podio con Emanuele Ottaviano (Market Management) per ritirare il Premio Leone d’Oro assegnato alla campagna pubblicitaria di Allianz ULTRA Salute e ha sottolineato: “Siamo lieti che la portata innovativa e unica delle soluzioni assicurative sviluppate da Allianz venga ancora una volta riconfermata dai riconoscimenti ottenuti per l’innovazione e per la comunicazione giocata con uno stile e con toni rassicuranti e coinvolgenti. In questi anni abbiamo creato prodotti all’avanguardia come Allianz ULTRA per la casa, il patrimonio e la salute, che mettono veramente al centro i nostri clienti. L’innovazione, la forza del nostro brand e soprattutto la consulenza qualificata degli Agenti Allianz sono le migliori garanzie per continuare a servire al meglio i nostri clienti, che sono al centro della strategia di Allianz”.

Allianz ULTRA Salute è un modello assicurativo innovativo che consente ai clienti di costruire con la massima personalizzazione il proprio programma di protezione su infortuni e malattie, con una architettura di prodotto che ricalca l’innovazione introdotta da Allianz ULTRA Casa e Patrimonio, già vincitrice del primo premio MF Innovazione Award nel 2020 e per la salute nel 2021.

Infine, i tre Premi Compagnie di Valore assegnati ad Allianz per l’eccellenza tecnica nei Rami Danni RC Generale, Incendio e Altri Danni ai beni sono stati ritirati da Giampaolo Caprice, Head of Insurance Products P&C di Allianz S.p.A., che dal podio ha commentato: “Allianz è riconosciuta sul mercato per l’eccellenza tecnica, ma anche per l’eccellente customer experience per il cliente, per l’innovazione e per la value proposition distintiva che caratterizza la nostra offerta nel business Danni, così come nel Vita e nell’Asset Management”.