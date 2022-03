Dalle sponde del Lago di Como arriva nel Nord Est grazie a Cherry Bank il Workshop “Lo Scenario dell’Economia e della Finanza”, appuntamento organizzato ogni anno in primavera a Villa d’Este a Cernobbio da The European House – Ambrosetti. La Banca sarà l’unico Hub sul territorio nazionale dell’evento e, nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 aprile 2022, si collegherà in diretta con il Workshop per seguire in video conferenza i lavori e interagire in video e in voce con i diversi relatori.

L’Hub, iniziativa con cui The European House – Ambrosetti, principale think tank privato italiano, agevola la partecipazione a distanza al Workshop, avrà la sua base presso la Tenuta Galilei, nel padovano, e vedrà la partecipazione, esclusivamente in presenza, di un centinaio di personalità selezionate dal mondo imprenditoriale del Nord Est, invitate da Cherry Bank per portare sul territorio il confronto su temi rilevanti per la business community e per il sistema Paese, con l’obiettivo di incentivare e rafforzare le relazioni e stimolare le sinergie.

I lavori prenderanno il via nella mattinata di venerdì 1 aprile, a partire dalle ore 8,30 fino alle 19, e proseguiranno il giorno successivo con orario 8,30 – 13,30. Nel corso delle due giornate saranno affrontati temi legati a sfide e prospettive dell’economia globale, rischi degli investimenti nel mondo post Covid, sostenibilità, innovazioni digitali e nuovi ecosistemi finanziari. Il tutto corredato dalla presentazione di numerosi studi, analisi e position paper, illustrati e discussi da rappresentanti di vertice delle istituzioni europee e internazionali, ministri, massimi responsabili d’impresa, accademici e altre personalità influenti da tutto il mondo, con l’obiettivo di comprendere e interpretare le dinamiche più attuali dei mercati economici e finanziari.

«Cherry Bank ha scelto di dare valore al ruolo di imprese e imprenditori portando nel territorio un evento di grande prestigio e di riferimento a livello globale», commenta Giovanni Bossi. «Siamo una banca che guarda a un posizionamento nazionale, ma che ha un suo innegabile punto di forza nel radicamento nel Nord Est: un territorio che riveste un’importanza strategica nelle prospettive di rilancio dell’economia italiana post pandemia e che riteniamo fondamentale coinvolgere in un dialogo ampio sugli scenari di carattere congiunturale e strutturale in Italia, in Europa e nel mondo. Il Workshop ha grande valenza culturale, ma è anche un esclusivo momento di networking e vanta, soprattutto, un’impostazione fortemente interattiva, che consente ampi spazi di dibattito e confronto anche al di fuori del programma dei lavori».