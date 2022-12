DWS ha pubblicato la sua prima ricerca “A Framework for European Transformation” come parte dei suoi sforzi per rispondere alla crescente domanda di ricerca e di strumenti finanziari a sostegno dell’imminente trasformazione economica del continente europeo.

Francesco Curto, Global Head of Research di DWS, ha dichiarato: “Le basi su cui sono state costruite la prosperità e la sicurezza europea negli ultimi settant’anni non sono più adatte al futuro. L’Europa deve affrontare sfide che vanno dai cambiamenti del panorama geopolitico, alla demografia, alle dinamiche competitive e alla transizione climatica.”

L’Europa, e in particolare l’Unione Europea (UE), è in costante mutamento da ben prima dell’istituzione formale dell’UE nel 1993. Nei decenni a venire, l’Europa dovrà effettuare investimenti sostanziali per trasformare le proprie economie, ridurre le dipendenze esterne e costruire un panorama industriale sostenibile, poiché il continente mira a proteggere il suo attuale elevato livello di vita e a gettare le basi per la prosperità futura. Secondo la Commissione europea, la transizione verde e la trasformazione digitale dell’UE richiederanno almeno 595 miliardi di euro all’anno nei settori dei trasporti, degli edifici, dell’energia e dell’industria.

La scorsa settimana DWS ha annunciato l’intenzione di lanciare una famiglia di soluzioni d’investimento per colmare le lacune di finanziamento della trasformazione europea e di finanziare un “Centro per la trasformazione europea” con la Frankfurt School of Finance & Management.

Francesco Curto ha proseguito: “La trasformazione europea richiede un significativo impiego di capitali. È essenziale che il capitale privato svolga un ruolo abilitante in questa transizione e noi consideriamo una delle nostre responsabilità quella di intervenire e contribuire. I mercati privati sono in gran parte già maturi per consentire la trasformazione europea. È più impegnativo per i mercati pubblici, dove sia i politici che gli investitori devono cambiare il loro approccio e bilanciare meglio le dinamiche a breve termine con la visione a lungo termine”.

La ricerca è stata concepita per aiutare a comprendere il compito e fornire spunti di riflessione sui passi politici, normativi e finanziari necessari per rendere possibile la trasformazione europea e sostenere processi decisionali informati sia in politica che in economia.

DWS ha identificato quattro temi principali che offrono opportunità immediate per mobilitare il capitale privato in modo che svolga un ruolo attivo nella trasformazione europea, nella convinzione i mercati privati siano attualmente i più adatti a guidare la trasformazione europea:

Transizione verde dell’UE: Parte della transizione verde sarà finanziata dall’UE e dagli Stati membri, ma ci sarà comunque una significativa carenza di fondi annuali per raggiungere gli obiettivi.

Trasformazione delle aziende europee: Alcune trasformazioni richiederanno investimenti significativi da parte delle aziende in settori come le batterie e lo sviluppo di una rete elettrica, e le autorità di regolamentazione dovranno consentire strutture di partenariato per riportare in Europa le attività esternalizzate in Asia.

Trasformazione del settore immobiliare commerciale e residenziale europeo: Toccando quasi tutti i settori dell’economia e della società, il settore immobiliare svolgerà un ruolo fondamentale nella trasformazione europea. Dalla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, alla ristrutturazione e al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio, dalle considerazioni sulla qualità dell’aria alla biodiversità, dallo stress idrico al rischio climatico fisico, gli investimenti immobiliari saranno sia soggetti a questi rischi che parte della soluzione. Inoltre, la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili nelle aree urbane sta diventando un problema sociale sempre più pressante in molti Paesi europei.

Trasformare le infrastrutture europee: La trasformazione dell’Europa non può avvenire senza che le infrastrutture fondamentali su cui si basano l’economia e la società in generale siano al centro di questo cambiamento. Il fabbisogno di capitale riguarda l’energia, l’industria, la mobilità e le infrastrutture sociali, dove i vecchi impianti devono essere ristrutturati e i nuovi impianti devono essere costruiti.

La ricerca identifica anche gli ostacoli per cui l’Europa fatica a finanziare i progetti di trasformazione e delinea la necessità di una politica di trasformazione. Per quanto riguarda gli investimenti sostenibili, che costituiscono una parte significativa dei finanziamenti, DWS ha individuato sei questioni che devono essere affrontate dalle politiche europee di finanza sostenibile:

Semplificare la confusione intorno all’ESG: gli investitori dedicano una notevole quantità di tempo a dare un senso ai dati ESG, che sono cresciuti fino a oltre 10 milioni di dati relativi a 35.000 emittenti che evidenziano il rischio operativo. La ricerca DWS raccomanda di semplificare e integrare il reporting finanziario per consentire agli investitori di concentrarsi sulla questione più importante della sostenibilità, o doppia materialità. Garantire che gli investitori nei mercati pubblici non siano strutturalmente svantaggiati rispetto agli investitori privati o finanziari: I mercati pubblici possono svolgere un ruolo essenziale nella transizione del capitale verso un futuro più sostenibile, garantendo che le attività economiche “in difficoltà” abbiano una governance adeguata e operino in linea con i requisiti in evoluzione degli investitori sostenibili. Sviluppare una serie di conti sostenibili a “doppia materialità” gestiti da un organismo indipendente: La ricerca DWS ritiene che la sostenibilità richieda standard di sostenibilità che integrino la scienza nella finanza, piuttosto che la visione finanziaria del significato di sostenibilità. Allineamento delle commissioni per i consumatori tra i prodotti che si concentrano solo sul rendimento finanziario e per i prodotti di natura sostenibile: Riteniamo che in questo modo si possa garantire che la sostenibilità non sia svantaggiata nelle decisioni di allocazione del capitale, e che la fee aggiuntiva venga dirottata verso la creazione di un quadro di fiducia che consenta la transizione verso un futuro sostenibile. L’Europa ha un estremo bisogno di un Centro europeo per il cambiamento climatico, che potrebbe essere creato sull’esempio del CERN (Organizzazione europea per la ricerca nucleare). Sviluppare un quadro di riferimento per classificare gli emittenti le cui attività economiche sono riconosciute come rischi sistemici per l’ambiente: Analogamente a quanto avviene nel settore bancario, le società le cui attività economiche sono potenzialmente a rischio di destabilizzazione dei sistemi terrestri sono riconosciute come “rischi sistemici”. Sviluppare un quadro di investimenti per l’approvvigionamento delle risorse considerate fondamentali per la transizione climatica: Il risultato netto dell’ignorare l’idea che si possa passare alla transizione a zero emissioni senza investimenti in miniere, acciaio, cemento o gas, è che l’Europa sta creando dipendenze globali nello stesso momento in cui altri Paesi stanno sviluppando risorse strategiche. L’UE deve sviluppare con urgenza una strategia di approvvigionamento a zero emissioni. La maggior parte dei fondi di divulgazione di cui agli articoli 8 e 9 ignora questo fatto.

Altre misure e osservazioni chiave rilevate nella ricerca DWS includono: