Messe in vendita a fine febbraio e già vicini al sold out. È il caso delle land di Coderblock che, a sole due settimane dall’annuncio del pre-sale, sono state letteralmente prese d’assalto da parte di professionisti ed esperti del settore. Non solo privati, però, ma anche aziende hanno creduto nel progetto dimostrando quanto il mercato punta sul metaverso e l’evoluzione digitale.

I numeri parlano chiaro: ben 1.060 terreni acquistati, più del 70% del totale di lotti messi in vendita.

Coderblock non è comunque nuova al raggiungimento di grandi risultati. Basti ricordare che in soli due anni ha raccolto più di 2 milioni in fundraising e che l’ultimo aumento di capitale ha visto l’ingresso in società di Deloitte Consulting Società Benefit, una delle big Four del mercato mondiale della consulenza alle imprese, per favorire l’internazionalizzazione della blockchain company che vanta già una sede a Miami.

«Abbiamo ottenuto un esito che ha superato di gran lunga ogni nostra aspettativa. In soli 14 giorni siamo arrivati a esaurire quasi tutte le land messe a disposizione in questa season di vendita. Una risposta positiva c’è stata data sia dal mercato B2B, su cui siamo già da anni consolidati, sia da quello del Web3, verso cui da poco abbiamo cominciato a muovere i nostri primi passi. Per noi questo risultato è sicuramente un primo passo verso un processo di evangelizzazione che sta già dimostrando, caso dopo caso, l’utilità del metaverso nei vari settori. Oggi l’Italia ha l’opportunità di colmare il divario con paesi in cui il metaverso è ormai uno standard de-facto, come gli USA, e siamo davvero felici di constatare come siano stati in tanti a scommettere sulle potenzialità del mondo virtuale e del digital real estate. Ora, manca solo meno del 30% di land acquistabili sul nostro sito web e siamo certi di essere più che vicini al traguardo del sold out», spiega Danilo Costa, CEO e Founder di Coderblock.

In tanti, quindi, non hanno perso occasione di acquistare terreni virtuali acquisendone la proprietà certificata, grazie alla Blockchain. Un’opportunità questa, non solo per fare il proprio ingresso nel mercato del digital real estate, ma anche per generare guadagni e moltiplicare nel tempo il valore iniziale delle land acquistate. L’idea di metaverso di Coderblock, infatti, è quella di una dimensione che estende le possibilità del reale e non cerca di sostituirsi ad esso e in cui ognuno – che sia un semplice utente o un’azienda – può essere libero di costruire il proprio spazio e la propria storia.