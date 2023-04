In occasione della Giornata internazionale della Terra che verrà celebrata sabato 22 aprile, 3M annuncia la realizzazione di tre murales ecosostenibili, in grado di purificare l’aria, per la sede milanese di Pioltello.

All’insegna di un progetto nato con l’obiettivo di combinare arte, sostenibilità e coinvolgimento della comunità, i tre murales realizzati con pittura ecologica Airlite riducono le emissioni di CO2 e restituiscono aria pulita, a conferma dell’impegno dell’azienda verso la sostenibilità ambientale.

“La realizzazione di questo progetto è un’occasione importante per raccontare attraverso la creatività i valori di 3M. Oltre a dare una nuova veste alla principale sede italiana, i murales trasmetteranno a dipendenti, cittadini e ospiti dell’azienda messaggi legati all’importanza della scienza e alla sostenibilità ambientale, contribuendo alla riduzione di 57 kg di CO2 in meno nell’aria, paragonabile alla piantumazione di circa 4 alberi a fusto alto” ha dichiarato Maurizio Asti, Managing Director di 3M.

In linea con la filosofia dell’azienda, costantemente impegnata nel sostenere e valorizzare i giovani talenti, la realizzazione dei murales è stata affidata ad Alessandro Breveglieri, un giovane artista che attraverso colori vivaci ha raccontato diverse tematiche. Tra queste la sostenibilità ambientale, con chiari riferimenti alla natura, la gender equity, realizzando profili neutri e il valore della scienza, con un rimando all’astronomia.

La formulazione Airlite® si avvale inoltre delle innovative 3M Glass Bubbles, minuscole microsfere cave di vetro che contribuiscono a migliorare il comfort abitativo riflettendo le radiazioni solari e garantendo in modo sostenibile elevati livelli di isolamento termico.

Il progetto ha visto la diretta partecipazione dei dipendenti 3M, anch’essi muniti di pennello e coinvolti in prima persona, in linea con il percorso di responsabilità ambientale intrapreso dall’azienda i cui progressi sono stati recentemente comunicati con la pubblicazione del nuovo Global Impact Report.