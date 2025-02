Sono ben 3.156 le tonnellate di Rifiuti Elettrici ed Elettronici (RAEE) raccolte e smaltite dal consorzio Ecolamp nel 2024, con un incremento del 21% rispetto al 2023. La crescita è trainata soprattutto dal raggruppamento R4, quello costituito dai piccoli elettrodomestici e dall’elettronica di consumo come ferri da stiro, ventilatori, cellulari, apparecchi elettronici o digitali, ma anche apparecchi di illuminazione e pannelli fotovoltaici giunti a fine vita. Proprio a questi ultimi, Ecolamp ha dedicato recentemente un servizio di trasporto e trattamento mirato, ExtraVoltaico, che garantisce la loro corretta gestione in impianti di trattamento certificati. Sostanzialmente stabile il canale di raccolta di lampadine e sorgenti luminose presso le isole ecologiche – il raggruppamento R5 dei RAEE – che cala di sole 13 tonnellate rispetto al 2023 (-1,5%).

R4 – RACCOLTA PICCOLI ELETTRODOMESTICI ED ELETTRONICA DI CONSUMO

Nel 2024 sono state gestite dal Consorzio 1.768 tonnellate di piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione e pannelli fotovoltaici giunti a fine vita (il cosiddetto raggruppamento R4). Un aumento del 41% rispetto ai numeri del 2023 che si attestavano a 1.250 tonnellate. Come per gli anni precedenti, Ecolamp ha assistito inoltre ad una crescita dei conferimenti per questo raggruppamento da parte degli utenti professionali (da 228 tonnellate del 2023 alle 357 del 2024 pari a +57%) ai quali il consorzio ha messo a disposizione nuovi servizi, destinati ad incrementare i risultati complessivi della raccolta. All’interno di questo eterogeneo raggruppamento i soli pannelli fotovoltaici hanno contribuito con 300 tonnellate, triplicando i conferimenti rispetto allo scorso anno.

R5 – RACCOLTA SORGENTI LUMINOSE

Per quanto riguarda le sorgenti luminose (R5), Ecolamp ha registrato un lievissimo calo nella raccolta di questa categoria presso le isole ecologiche: dalle 911 tonnellate del 2023 alle 898 del 2024. In compenso, i dati relativi alle lampade provenienti dal canale professionale, a cui dal 2009 il Consorzio mette a disposizione servizi dedicati, mostrano un andamento in crescita passando dalle 438 tonnellate del 2023 alle 490 del 2024 (+12%). Il contributo dei canali di raccolta volontari hanno permesso ad Ecolamp di raggiungere tassi di raccolta, nel raggruppamento R5, superiori agli obiettivi del 65 per cento indicati dalla normativa RAEE, con una percentuale, sulla media di immesso dei tre anni precedenti, pari al 66 per cento.

L’ANDAMENTO SUL TERRITORIO (R5)

Sono quattro le regioni italiane a trainare la raccolta di sorgenti luminose del Consorzio. Al primo posto si conferma anche per il 2024 la Lombardia con 318 tonnellate (+4,5%), seguita da Veneto (171, +10%), Emilia-Romagna (142, +1,5%) e Toscana (123, + 11%). Per quanto riguarda le province, Milano (91 tonnellate, +12,5%), Bergamo (64, +5%) e Roma (60, +4%) sono quelle che hanno avviato a riciclo il maggior numero di sorgenti luminose esauste, totalizzando insieme oltre il 15% della raccolta complessiva di lampadine del Consorzio. Dati positivi anche per Bologna, che conferma la quarta posizione con 50 tonnellate e Caserta che con le sue 48 tonnellate si attesta come la prima tra le province del sud Italia piazzandosi al quinto posto.

«Nel 2024 la raccolta del Consorzio ha registrato un incremento importante rispetto

all’anno precedente, con oltre tremila tonnellate contro le duemila e seicento circa del

2023. – commenta Fabrizio D’Amico, Direttore Generale di Ecolamp – I servizi forniti da

Ecolamp per i conferimenti da parte dell’utenza professionale, confermano inoltre il

contributo positivo delle iniziative del Consorzio nel perseguire livelli sempre crescenti di

RAEE correttamente gestiti. In questa direzione vanno anche le iniziative di

comunicazione che Ecolamp promuove a favore di una più diffusa sensibilità verso la

corretta gestione di tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita e più in

generale delle buone pratiche a sostegno dell’economia circolare».