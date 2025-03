La nostra testata si è sempre distinta per l’attenzione dedicata all’educazione finanziaria e agli approfondimenti tematici, grazie ai contenuti mirati a un pubblico interessato a comprendere le dinamiche economiche e finanziarie contemporanee. Ora la nuova versione “green” manterrà invariata la propria autorevolezza sui mercati economico-finanziari, e trasformandosi in “La Mia Finanza green” non farà che completare il proprio percorso di crescita e di attualizzazione dei temi trattati.

Da febbraio Giornale Radio ha lanciato “GreenPop”, un approfondimento settimanale che esplora le attuali sfide ambientali, in onda ogni sabato dalle 12 alle 13. Il programma è condotto da Lucia Lo Palo, esperta di sostenibilità e management ESG, che porterà la sua passione e competenza sul tema della transizione ecologica.

Giornale Radio

Giornale Radio è un’emittente radiofonica italiana dedicata all’informazione, fondata nel 2020 da Domenico Zambarelli, già editore di Radio Italia Network e Radio Donna. Il suo slogan, “la radio libera di informare“, riflette l’impegno per un’informazione indipendente e senza commenti. La programmazione di Giornale Radio copre una vasta gamma di argomenti, tra cui cronaca, politica, economia, sport e cultura, con notiziari e approfondimenti curati da un team di giornalisti indipendenti. La sede principale di Giornale Radio si trova a Milano, in Via Paolo Bassi 29.

Per ascoltare Giornale Radio, è possibile sintonizzarsi sulle frequenze FM disponibili in diverse città italiane, tra cui Milano (92.8 MHz), Brescia (89.3 MHz), Roma (95.3 MHz) e Genova (91.6 MHz). L’emittente è inoltre diffusa tramite Digital Audio Broadcasting (DAB+) in oltre 70 province italiane e via satellite su HotBird 13° est. È possibile ascoltare la diretta streaming sul sito ufficiale o tramite l’app disponibile per dispositivi Android e iOS.