La nostra view sui mercati globali

Aumento dell’incertezza, rotazione dei mercati

All’inizio del 2025 si è verificato un cambiamento nel sentiment. Di fronte a realtà geopolitiche molto complesse, l’Europa sta modificando la politica fiscale in modo da favorire la crescita strutturale. Questo importante punto di svolta per l’economia e la politica ha innescato un rally europeo di ampia portata.

Riteniamo che la rotazione verso i mercati europei finora abbia avuto un impatto minimo sulle grandi posizioni consolidate sovrappesate negli Stati Uniti, e che non sia troppo tardi per partecipare.

Negli Stati Uniti, i dazi e l’incertezza sull’economia e sulla politica governativa stanno pesando sulla crescita. Alcune azioni della nuova amministrazione potrebbero compromettere il ruolo di “rifugio sicuro” degli USA.

I rischi in questo contesto includono un’aumento dell’inflazione negli Stati Uniti, un rallentamento del momentum sulla crescita globale e la possibilità di una guerra commerciale prolungata su ampia scala. Tuttavia, riteniamo che sia un periodo interessante per la gestione attiva.

Siamo cautamente ottimisti su alcuni mercati azionari, in un contesto in cui sono probabili fasi di turbolenza temporanea. E’ fondamentale avere portafogli ben ancorati nelle diverse aree geografiche. Riteniamo interessante prendere in considerazione un posizionamento lungo in Europa, nonchè le opportunità in Cina e India.

Questo cambiamento nel sentiment ha implicazioni per le obbligazioni governative. Riteniamo particolarmente interessanti i titoli Gilt britannici. Nel complesso, siamo leggermente lunghi di duration nel Regno Unito e nell’area euro. Riteniamo che gli spread dei titoli investment grade siano supportati dal carry e dal momentum.

Di seguito segnaliamo il “grafico del trimestre”, estrapolato dal documento: