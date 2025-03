Con Ve.Nets, per la prima volta le OP si presentano per raccontare il proprio ruolo nella filiera corta, sostenibile e di qualità. Il progetto prevede una campagna di comunicazione su social, tv e stampa per far conoscere le eccellenze ittiche venete al pubblico e agli operatori del settore. Le sei OP coinvolte: O.P. I Fasolari : leader nella pesca sostenibile dei fasolari (Callista chione), 100% della produzione nazionale, con prodotti “ready to cook” e “ready to eat”.

: leader nella pesca sostenibile dei fasolari (Callista chione), 100% della produzione nazionale, con prodotti “ready to cook” e “ready to eat”. Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine O.P. : dalla Sacca di Scardovari, è leader nazionale in molluschi bivalvi, granchio blu e ostriche rosa.

: dalla Sacca di Scardovari, è leader nazionale in molluschi bivalvi, granchio blu e ostriche rosa. O.P. Bivalvia Veneto : certificazione MSC per vongole da pesca sostenibile, offre anche prodotti come cannolicchi, calamari e anguille surgelati.

: certificazione MSC per vongole da pesca sostenibile, offre anche prodotti come cannolicchi, calamari e anguille surgelati. Cooperativa Pescatori di Pila O.P. : unica OP italiana che integra pesca marittima, lagunare e fluviale; specializzata in canocchie, mazzancolle, sogliole.

: unica OP italiana che integra pesca marittima, lagunare e fluviale; specializzata in canocchie, mazzancolle, sogliole. Cooperativa Pilamare O.P. : specializzata nel pesce azzurro (alici, sardine, papaline), con vendita diretta dal porto di Pila.

: specializzata nel pesce azzurro (alici, sardine, papaline), con vendita diretta dal porto di Pila. O.P. San Marco di Chioggia: tra le più storiche d’Italia, con pescato demersale come sogliole, scampi, alici e mazzancolle. Il progetto è ritenuto strategico dall’Assessore regionale Cristiano Corazzari, che lo definisce “un’occasione per dare forza e visibilità a un settore che unisce valore economico, cultura, identità e sostenibilità”. 📧 Per info: info@eurofishmarket.it

🌐 Sito web: www.venets.it