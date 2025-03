Vita Health Care di Lia Del Grosso

Il mercato dell’health care è sempre più in espansione e sta cambiando giorno dopo giorno la vita delle persone, in Italia però sono ancora poche le realtà leader in questo settore.

Dove si posiziona Vita Health Care?

“Il settore HealthCare rappresenta uno dei pilastri fondamentali del benessere e dello sviluppo della nostra società. Questo settore comprende una vasta gamma di servizi e specialità cliniche e non, dall’assistenza sanitaria primaria alla medicina specialistica, dalla prevenzione delle malattie alla promozione della salute, fino alla gestione delle strutture sanitarie e della ricerca medico-scientifica. Negli ultimi anni, il settore ha visto una rapida evoluzione, trainata da innovazioni tecnologiche e da un crescente focus sulla personalizzazione delle cure e sull’umanizzazione delle cure. L’adozione di tecnologie digitali, come la telemedicina e i big data, sta trasformando radicalmente il modo in cui i servizi sanitari sono erogati e gestiti, migliorando l’efficienza operativa, l’accuratezza diagnostica e l’esperienza complessiva del Paziente, che è il fulcro di tutto il sistema. In questo contesto, Vita HealthCare Group si impegna a guidare la transizione verso un ecosistema sanitario più integrato e innovativo, fornendo soluzioni che rispondano alle esigenze e alle aspettative emergenti”.

Negli Stati Uniti i numeri delle health care sono considerevoli, le cliniche private sono molto gettonate tra i milionari soprattutto per le visite specialistiche e di prevenzione, a quale pubblico ambisce Vita Health care?

“Da oltre 30 anni le maestranze della dirigenza collaborano con Professionisti di tutto il mondo, dalle istituzioni pubbliche alle aziende private, per aiutarli a costruire un futuro migliore. Per sostenere le loro Persone. Per avere successo. Il tutto prendendosi cura dei Pazienti, che sono al centro di ogni iter decisionale e processo operativo. Con un Team composto dalle più grandi menti del settore, continueremo a plasmare il futuro fornendo risultati reali e misurabili nel sistema-Sanità, creando soluzioni per Tutti. Oltre le mere parole…siamo pronti a guardare avanti, poggiando sulla solidità e sui nostri valori, con le nostre eccellenze mediche sanitarie”.

La rapidità del web unita alla professionalità di esperti ,come è nata questa coesione e che servizi offrite al cliente ?

“Digitalizzazione, telemedicina, intelligenza artificiale, big data possono fornire un forte impulso al miglioramento dell’efficienza nei sistemi sanitari in uno scenario di cambiamenti complessi e in rapida evoluzione. Avere tempestivamente accesso alle informazioni necessarie permette di decidere con maggiore consapevolezza. V-HealthCare Group con il suo Metodo V-Clinic ®️ e la sua piattaforma virtuale vuole essere un valido strumento per le performances delle aziende e dei Professionisti del settore e nel contempo vuole diventare un punto di riferimento nella Sanità privata per rendere più agevole e umano l’accesso del Paziente ai servizi sanitari, migliorando l’efficienza, la precisione e la personalizzazione delle cure”.

Dottoressa Del Grosso, come vede il mercato della medicina privata nei prossimi anni ?

“La mia missione, che poi è tutto il core business di Vita HealthCare Group, è migliorare la qualità della Vita delle persone attraverso una sanità d’eccellenza e accessibile su tutti i fronti (medicina, chirurgia, odontoiatria, fitness, estetica, cosmeceutica, longevity), e l’interesse crescente verso la mia società conferma che sto andando nella giusta direzione”. Nessuno del mio Team dimentica mai che la nostra missione primaria è il Paziente al centro. E proprio per questo intendiamo replicare il nostro modello di successo. Per una Sanità futura più efficiente e diretta all’ umanizzazione delle cure. Perché il Paziente deve essere sempre al centro!”