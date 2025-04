• L’annuncio dei dazi ha scosso i mercati. Il Bitcoin ha toccato quota 88.300 dollari per poi

scivolare a 85.200 dollari in seguito all’annuncio sui dettagli delle singole misure

• L’incertezza legata ai dazi e le attese per una politica monetaria più accomodante hanno

alimentato una dinamica di de-risking• I timori per una recessione potrebbero spingere la Fed a tagliare i tassi più del previsto. Il

conseguente indebolimento del dollaro andrebbe a vantaggio del Bitcoin, visto che le due

asset class si muovono in direzioni opposte

L’annuncio dei dazi da parte dell’amministrazione Trump ha scosso i mercati di tutto il mondo.

Nonostante nelle prime ore la reazione fosse stata prudente, nella giornata di giovedì Wall Street

ha perso $2mila miliardi di capitalizzazione. Il Bitcoin è prima salito fino a quota 88.300 dollari per

poi ripiegare a 85.200 dollari quando sono stati resi noti i dettagli sulle singole tariffe, tra cui

un’imposta minima del 10% estesa a tutte le importazioni e un’aliquota del 34% sui beni prodotti in

Cina. Anche l’indice del dollaro (DXY) è calato, passando da 104 a 102, in linea con le attese di una

politica monetaria più accomodante. Questa può essere una buona notizia per il Bitcoin:

storicamente tra i due asset c’è una correlazione inversa.

Giovedì 3 aprile gli indici azionari di tutto il mondo sono crollati. Negli Usa, il Nasdaq ha lasciato sul

terreno il 5,97% e l’S&P 500 il 4,84%. Il contraccolpo è stato forte anche per i mercati asiatici.

L’apprezzamento dello yen, che ha alimentato i timori di una chiusura repentina delle posizioni di

carry trade tra il dollaro e la valuta giapponese, ha messo sotto pressione le banche nipponiche, che

hanno registrato una performance inferiore alla media.

Gli investitori si sono spostati verso asset più sicuri, come dimostra la riduzione del rendimento dei

Treasury a 10 anni, sceso sotto il 4%, e il contenuto aumento dell’oro, che ha proseguito il suo trend

rialzista in atto da diversi mesi. Il motivo è che i dazi sono percepiti come un fattore recessivo per

l’economia statunitense. Non a caso, i mercati ora si aspettano tre tagli dei tassi nel corso dell’anno

(uno in più rispetto al mese scorso) e prezzano altri 15 punti base di riduzione del costo del denaro

a dicembre. In prospettiva, questo potrebbe tradursi in un ulteriore deprezzamento del dollaro.

Va sottolineato che la dinamica valutaria del dollaro appare coerente con le intenzioni

dell’amministrazione Trump e con la sua politica protezionistica che ha l’obiettivo di

reindustrializzare gli Stati Uniti. Il Presidente ha, infatti, dichiarato più volte di essere favorevole a

una svalutazione per migliorare la competitività dell’economia americana. In teoria, l’effetto

inflattivo dei dazi potrebbe indebolire il dollaro a causa dell’aumento dell’offerta di moneta. Questo

spingerebbe però la Fed ad alzare i tassi, contrastando così la svalutazione. Tuttavia, Trump

potrebbe intensificare la pressione sul governatore Jerome Powell affinché allenti la politica

monetaria per compensare l’impatto recessivo dei dazi. Anche se nel brevissimo termine – come

avvenuto il 3 aprile – gli investitori tendono a ridurre l’esposizione verso gli asset più rischiosi, nel

breve periodo un dollaro debole favorisce il Bitcoin perché i due asset si muovono in direzione

opposta.

Incognita dazi

Sebbene Trump nel suo discorso non si sia discostato dalle sue precedenti dichiarazioni, ribadendo

l’idea che i dazi siano uno strumento per proteggere e stimolare l’economia statunitense, non ha

però dissipato le incognite sull’attuazione e le tempistiche delle tariffe e sulle possibili ritorsioni da

parte dei partner commerciali degli Usa. L’incertezza è rimasta, dunque, elevata, contribuendo,

insieme ai segnali di rallentamento economico, all’attuale dinamica di de-risking.

Incertezza e volatilità

Nel corso del mese, ci aspettiamo una fase di volatilità nei mercati, incluso quello del Bitcoin, per

via dell’incertezza generata dall’imprevedibilità degli esiti dei negoziati e delle possibili ritorsioni da

parte dei Paesi colpiti dai dazi. La pubblicazione del rapporto sull’occupazione negli Usa il 4 aprile e

la presentazione, attesa per il 5 aprile, dei report delle agenzie federali sulle loro competenze in

materia di trasferimento di asset nella Strategic Bitcoin Reserve potrebbero far aumentare la

volatilità già nel corso di questa settimana. In particolare, quest’ultimo evento potrebbe

rappresentare un potenziale stimolo, qualora si traducesse in un trasferimento effettivo (on-chain)

di Bitcoin su Wallet del Tesoro statunitense e/o in segnali di avvio delle prime fasi di costituzione

della riserva governativa della criptovaluta.

Banche centrali al bivio

In ogni caso, la politica protezionistica dell’amministrazione Usa, con dazi differenziati per i diversi

Paesi e con aliquote variabili, rende molto complicato prevedere l’evoluzione dello scenario. Di

certo, se i dazi verranno applicati secondo le previsioni, il rischio di una recessione aumenterà in

modo sensibile. Siccome i Paesi colpiti potrebbero varare misure di stimolo, generando pressioni

inflazionistiche, non è chiaro quale sarà l’orientamento delle banche centrali: se espansivo per

contrastare la contrazione dell’economia oppure restrittivo per tenere sotto controllo i prezzi.