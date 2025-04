Energie rinnovabili

La transizione ecologica è la nuova grande corsa globale. Ma dietro l’apparente pulizia delle pale eoliche e dei pannelli solari, si cela una realtà più grigia: una crescente dipendenza da materie prime critiche, spesso concentrate in poche mani. Litio, nichel, cobalto, ma anche terre rare come neodimio, disprosio, lantanio, praseodimio: elementi imprescindibili per le tecnologie della decarbonizzazione, ma il cui approvvigionamento rischia di trasformarsi in una nuova “trappola” geopolitica.

Dalla dipendenza dal petrolio a quella dai minerali

Se per decenni il mondo ha fatto i conti con la dipendenza dal petrolio mediorientale e dal gas russo, oggi la sfida si è spostata su un altro fronte: quello dei materiali strategici per l’energia pulita. Le batterie dei veicoli elettrici richiedono litio, nichel e cobalto. Le turbine eoliche necessitano di magneti permanenti basati su neodimio e disprosio. I pannelli fotovoltaici, invece, impiegano tellurio, gallio e indio.

La Cina detiene il controllo su oltre il 90% della raffinazione delle terre rare, e ha consolidato il suo primato lungo tutta la catena di valore, dalla miniera al prodotto finito. La Repubblica Democratica del Congo, da sola, produce circa il 70% del cobalto globale. Il Cile e l’Australia si spartiscono gran parte dell’estrazione di litio. L’Europa? È quasi totalmente dipendente dalle importazioni.

Una vulnerabilità sistemica

La Commissione Europea ha già inserito 34 materie prime nella lista delle “critical raw materials”, evidenziando rischi legati a instabilità politica, pratiche estrattive insostenibili, e colli di bottiglia industriali. Il litio, ad esempio, è considerato essenziale quanto scarso. Le terre rare sono vitali, ma la loro estrazione è ad alto impatto ambientale e avviene spesso in contesti dove i diritti umani sono secondari rispetto alla domanda globale.

L’International Energy Agency (IEA) aveva stimato che entro il 2040 la domanda globale di minerali critici per l’energia pulita potrebbe quadruplicare, se non addirittura moltiplicarsi per sei nello scenario Net Zero. Ma con la situazione attuale dei dazi, anche questa stima andrà rivista.

Riciclare, innovare, diversificare

L’Europa sta cercando di correre ai ripari. Il Critical Raw Materials Act, presentato dalla Commissione UE, punta a garantire che entro il 2030 almeno il 10% dell’estrazione, il 40% della lavorazione e il 15% del riciclo di questi materiali avvenga in territorio europeo.

Ma non è semplice. Nuove miniere (come quella di litio in Portogallo) incontrano resistenze locali. I processi di riciclo sono ancora poco sviluppati e tecnologicamente complessi. Intanto, si studiano alternative: batterie al sodio, magneti privi di terre rare, materiali organici.

Il rischio di un nuovo monopolio verde

La corsa all’energia pulita rischia di replicare vecchie logiche estrattive e coloniali, se non viene accompagnata da una strategia industriale sostenibile e trasparente. Alcuni analisti parlano già di un “OPEC dei minerali” e temono che la competizione su queste risorse diventi la nuova sfida geopolitica del XXI secolo.

Nel frattempo, l’Europa si muove tra il rischio di rimanere indietro e l’urgenza di proteggere la sua sovranità energetica. Perché il futuro sarà anche rinnovabile, ma non potrà mai essere davvero verde se costruito su nuove dipendenze.