Idrogeno verde, la Commissione europea approva il programma italiano da 6 miliardi. Incentivi per trasporti e industrie

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Paolo Brambilla – Direttore Responsabile – Lamiafinanza.it , Carolina Bergamaschi

La Commissione europea ha dato il via libera a un programma italiano da 6 miliardi di euro destinato a sostenere la produzione di idrogeno rinnovabile nei settori dei trasporti e dell’industria.

Gli incentivi per trasporti e industrie

Il piano, notificato dall’Italia, punta a produrre fino a 200.000 tonnellate di idrogeno rinnovabile all’anno. Potranno beneficiare degli incentivi sia l’idrogeno ottenuto tramite elettrolisi alimentata da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, sia quello prodotto da fonti biogeniche attraverso processi biologici, biotermochimici o termochimici.

Gli aiuti saranno erogati tramite contratti per differenza bilaterali: un prezzo di riferimento per l’idrogeno sarà stabilito tramite una gara competitiva. Se il prezzo del combustibile alternativo utilizzato dai consumatori di idrogeno scenderà al di sotto del prezzo di riferimento, lo Stato italiano verserà ai produttori la differenza. Viceversa, se il prezzo del combustibile supera il riferimento, i beneficiari restituiranno la differenza allo Stato.

Un importante impulso per le aziende

“Accogliamo con grande soddisfazione il via libera della Commissione europea al regime di aiuti italiano da 6 miliardi di euro per la produzione di idrogeno rinnovabile destinato ai settori dei trasporti e dell’industria”. Lo ha dichiarato Alberto Dossi, presidente di H2IT, l’Associazione Italiana Idrogeno, sottolineando che ‘si tratta di una misura che rafforzera’ il percorso di decarbonizzazione del Paese, consolidera’ il ruolo strategico dell’idrogeno nel sistema energetico nazionale, ma soprattutto dara’ un’importante spinta allo sviluppo di un mercato’ e ricordando che ‘lo strumento sostiene la produzione di 200mila tonnellate annue, in linea con gli obiettivi della RED III e del Piano Nazionale Energia e Clima’. Per Dossi, cosi’ si ‘contribuisce a mettere al sicuro anche gli investimenti realizzati attraverso il Pnrr’ e si ‘consente alle aziende una pianificazione di medio-lungo periodo, fondamentale per stimolare competitivita’, innovazione e crescita’.

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giornalista dr.

Paolo Brambilla, Consigliere dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è direttore responsabile de "La Mia Finanza" e di "Trendiest Media Agenzia di stampa". Laureato a pieni voti in Economia e Commercio alla Bocconi (qualche decennio fa) con un breve Master a Harvard e un corso di copywriting a Berkeley, è membro attivo di numerosi club, fra i quali il "Rotary Club Milano Porta Vercellina" e il "Cambridge University Yacht Club". Rappresenta l'Italia a Bruxelles nell'associazione "Better Finance" a tutela di investitori e risparmiatori.

Areas of Expertise: economia, finanza, arte, cultura classica
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Carolina Bergamaschi

Caporedattrice Redazione LMF La Mia Finanza PhD, MBA, CPA, MD