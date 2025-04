Il Museo Grillo Camere d’Arte è inserito in un borgo – il MAAAPO di Arena Po – punteggiato da opere di artisti contemporanei, ideato e alimentato, tassello dopo tassello, dalla passione di Gaetano Grillo, pittore, scultore e già direttore di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera.

La struttura è una dimora del ‘400, ristrutturata recentemente e concepita come museo monografico, il primo museo monografico in Italia inteso anche come struttura ricettiva, un luogo dove l’ospite scopre l’esclusività di una esperienza immersiva nell’arte.

Il Museo Grillo Camere d’Arte rappresenta un’importante realtà culturale che si distingue per la sua ricca collezione di opere d’arte contemporanea e per la sua missione di promuovere la cultura e l’arte locale. Recentemente, il museo ha ospitato un intervento significativo dell’assessora regionale Barbara Mazzali, che ha sottolineato l’importanza dell’arte come strumento di coesione sociale e di sviluppo economico. Durante il suo intervento, l’assessora Mazzali ha evidenziato come il Museo Grillo non sia solo un luogo di esposizione, ma anche un punto di incontro per la comunità. “L’arte ha il potere di unire le persone, di farci riflettere e di stimolare il dialogo“, ha affermato. Mazzali ha inoltre annunciato nuovi progetti in programma per il museo, tra cui laboratori artistici e eventi culturali volti a coinvolgere attivamente i cittadini.