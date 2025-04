Confermato consigliere in Lombardia per il triennio 2025-2028 il direttore di “La Mia Finanza Green” Paolo Brambilla (nella foto)

Così commenta Edmondo Rho, consigliere dalla FNSI Federazione Nazionale della Stampa Italiana, che, pur non essendo candidato alle cariche dell’Ordine dei Giornalisti, ha seguito con grande competenza tutte le fasi dell’iter elettorale: “Vorrei ringraziare a uno a uno i nostri oltre mille elettori lombardi: per l’esattezza 1.002 sommando i 510 professionisti che hanno votato Andrea Nicastro e i 492 pubblicisti che hanno votato Francesco Caroprese al Consiglio Nazionale e Maria Ancilla Fumagalli, Massimo Cherubini e Paolo Brambilla in Lombardia. Oltre mille giornalisti che in Lombardia hanno votato per i candidati di ‘Insieme per l’Ordine e la FNSI’, una coalizione che ha fatto una campagna elettorale unitaria basata su un programma condiviso: ed è solo l’inizio di un percorso. Complimenti a tutti gli eletti, ovviamente anche a quelli dello schieramento nostro avversario, con la speranza (notoriamente, l’ultima a morire) che s’impegnino per fare funzionare l’Ordine in un modo meno burocratico e più attento alle esigenze di colleghe e colleghi…”

I risultati delle elezioni 2025

Al termine delle operazioni di voto per l’Ordine dei giornalisti sono risultati eletti

Consiglio nazionale

Professionisti

SCAVO SEBASTIANO (Nello) Voti: 630

GOLINO ELENA Voti: 620

DOSSENA GABRIELE Voti: 586

FAVA ALESSANDRA Voti: 560

DE BIASIO DANILO ANGELO Voti: 552

QUAGLINO MARZIO PAOLO Voti: 548

VOLPATI MARCO Voti: 544

PIVETTA ORESTE Voti: 518

Pubblicisti

CAROPRESE FRANCESCO Voti: 492

Hanno ottenuto voti, ma non risultano eletti

Professionisti

BELLINCIONI ALICE Voti: 485

PIROVANO PAOLO PIERO Voti: 480

GRANDI ANNALISA Voti: 452

MINOLITI CLAUDIO Voti: 437

SPATOLA GIUSEPPE Voti: 436

CALABRO’ MASSIMO Voti: 423

BINACCHI FABRIZIO Voti: 409

VENTIMIGLIA MARCO Voti: 407

Pubblicisti

BAIGUINI ANGELO LUIGI Voti: 256

Consiglio regionale

Professionisti

VERGA ROSSELLA Voti: 637

SORRENTINO RICCARDO Voti: 624

CASTANO ESTER Voti: 593

BRANDI ROSA Voti: 584

VERLICCHI LAURA Voti: 537

NICASTRO ANDREA Voti: 510

Pubblicisti

FUMAGALLI MARIA ANCILLA Voti: 437

CHERUBINI MASSIMO Voti: 421

BRAMBILLA PAOLO Voti: 419

Hanno ottenuto voti ma non sono stati eletti

Professionisti

CAFFULLI GIUSEPPE Voti: 500

GALLIZZI GIUSEPPE Voti: 471

SANTON ELISABETTA Voti: 463

PATARGA ALAN Voti: 454

MINEO FRANCESCA Voti: 444

ORDINE FRANCESCO Voti: 434

Pubblicisti

DALCORE VALERIA Voti: 229

LIBERATORE ELENA Voti: 224

TROIANO VITO Voti: 200

Revisori dei conti Ordine regionale

Professionisti

FIORENTINI ROBERTA Voti: 632

FANTI SIMONE Voti: 588

Pubblicisti

BATTAGLIA ANGELA Voti: 448

Hanno ottenuto voti ma non sono stati eletti:

Professionisti

NAVACH GIANCARLO Voti: 495

VENNI ENRICO Voti: 450

Pubblicisti

CROCI MARINELLA Voti: 229