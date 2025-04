Secondo l’Osservatorio Edilizia in Legno 2024, il comparto delle costruzioni in

legno in Italia ha raggiunto un valore di produzione di 2,3 miliardi di euro con le grandi aziende

nazionali del settore (fatturato superiore ai 20mln) che hanno registrato una crescita del 4,6%. In

un mondo sempre più attento alle questioni ambientali, la costruzione di edifici in legno emerge

come una delle soluzioni più promettenti nel settore dell’edilizia. Unire la sostenibilità al vantaggio

della prefabbricazione è il cuore di questa nuova tendenza.

“Il legno è uno dei materiali più ecologici disponibili per la costruzione – sottolinea Peter Rosatti,

ceo di Rubner Grandi Strutture in Legno – poiché è una risorsa che si rinnova naturalmente. Utilizzare legno proveniente da fonti certificate poi garantisce una gestione forestale responsabile,

che aiuta a preservare gli ecosistemi e a ridurre l’erosione del suolo. Inoltre, con la loro capacità di

assorbire e immagazzinare carbonio, gli edifici in legno contribuiscono in maniera attiva a

combattere il cambiamento climatico. Oltre a ciò, offrono un elevato comfort abitativo grazie alle

eccellenti proprietà di isolamento termico e acustico, che riducono la necessità di riscaldamento e

climatizzazione, abbattendo di conseguenza i consumi energetici.”

L’altro grande vantaggio dell’edilizia in legno è l’alto livello di prefabbricazione che rappresenta una

vera e propria rivoluzione nel settore delle costruzioni. Gli edifici vengono progettati e realizzati in

azienda, con un elevato livello di precisione, e successivamente assemblati direttamente in

cantiere.

“Questo processo – continua Rosatti – riduce notevolmente i tempi di costruzione, migliorando

l’efficienza e riducendo i costi. Inoltre, grazie a un rigoroso controllo in stabilimento, le possibilità di

errore sono notevolmente ridotte, garantendo un risultato finale di eccellente qualità dell’edificio”.

La prefabbricazione in legno consente anche una gestione più precisa dei materiali, riducendo gli

sprechi e ottimizzando l’uso delle risorse. Questo approccio rende possibile realizzare edifici con

un impatto ambientale ancora più basso, contribuendo a un’edilizia più responsabile e a un

miglioramento della qualità della vita per chi vive gli spazi.

Oggi, l’integrazione del legno con altri materiali come vetro, cemento e acciaio non solo permette

di sfruttare le caratteristiche specifiche di ciascun elemento, ma consente anche di ottenere edifici

esteticamente più innovativi e funzionali. Le facciate in vetro, ad esempio, permettono

un’illuminazione naturale ottimale, mentre il cemento è ideale per le sue proprietà di resistenza

all’umidità e durabilità negli ambienti sotterranei. Il legno, per la sua leggerezza e resistenza, si

rivela particolarmente adatto per la costruzione in altezza, garantendo strutture stabili e

performanti. Questo approccio ibrido sta dando vita a edifici più moderni, efficienti e sostenibili,

rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più attento alla qualità e all’ambiente.

Negli ultimi anni, anche il mercato italiano ha registrato un significativo aumento dell’interesse

verso la realizzazione di edifici multipiano in legno lamellare e Xlam, accompagnato da una

crescente richiesta di facciate prefabbricate. Queste soluzioni vengono progettate per essere

integrate sia su strutture retrostanti in legno che su strutture realizzate con altri materiali,

confermando una trasformazione importante nel settore delle costruzioni. Un’evoluzione che riflette

l’orientamento verso sistemi costruttivi più versatili, sostenibili e ad alte prestazioni.