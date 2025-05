Torino. In occasione del Salone del Libro 2025 , il TorinoFilmLab porta Green Narrative: cinema e sostenibilità, un intervento dedicato al climate storytelling e al ruolo della narrazione nel generare consapevolezza, ispirare comportamenti sostenibili e attivare cambiamento sociale.

Il TorinoFilmLab, laboratorio internazionale per la formazione di talenti e lo sviluppo di film e serie TV del Museo Nazionale del Cinema, oltre a formare professionisti per creare un’industria più sostenibile, esplora il potenziale della narrazione cinematografica nell’affrontare la crisi climatica, sostenendo sceneggiatori e registi nella creazione di storie coinvolgenti, accessibili ed emotivamente potenti, capaci di sensibilizzare e veicolare il cambiamento.

L’incontro – in programma domenica 18 maggio alle 11.30 all’interno dello Spazio Arancio della Regione Piemonte – vedrà l’intervento di Josh Cockcroft, produttore anglo-zanzibarino e attivista culturale co-fondatore di Climate Spring, e sarà un’occasione per riflettere su come le storie possano accompagnare la transizione ecologica, trasformando la crisi climatica in un’opportunità narrativa e culturale.

Climate Spring è un’organizzazione internazionale fondata nel 2020 che lavora con sceneggiatori, autori e produttori in tutto il mondo, aiutandoli a integrare tematiche ambientali nelle proprie opere, senza rinunciare a creatività, emozione e impatto commerciale, per creare una nuova ondata di storie capaci di raggiungere il grande pubblico attraverso libri, film, serie TV e podcast. Josh Cockcroft esplorerà il potere della narrativa nel mobilitare il pubblico, cambiare i paradigmi e generare slancio politico e culturale. Presenterà inoltre il Climate Fiction Book Prize, in collaborazione con l’Hay Festival, che celebra i romanzi in grado di raccontare la crisi climatica in modo innovativo e coinvolgente.

Promuovere la sostenibilità nel settore audiovisivo

L’appuntamento si inserisce in un percorso più ampio intrapreso negli ultimi anni dal TorinoFilmLab per promuovere la sostenibilità nel settore audiovisivo, sia sul piano produttivo che narrativo, attraverso svariate iniziative. Tra più recenti i workshop TFL Next – Green Narratives, laboratorio online lanciato nel 2024 per aiutare sceneggiatori e autori a sviluppare progetti che mettano al centro l’ambiente, il cambiamento climatico e la transizione ecologica, anche attraverso l’inserimento di story editor formati sui temi della sostenibilità; Green Film Lab un format intensivo volto a sensibilizzare professionisti dell’audiovisivo, avvicinandoli alle pratiche di produzione eco-friendly indicate dai diversi protocolli green; Green Production Lab che seleziona esperti di sostenibilità e li forma affinché possano collaborare con i team di produzione per creare delle soluzioni concrete e impattanti, che possano migliorare l’efficienza finanziaria e organizzativa delle pratiche di sostenibilità. Inoltre, fin dal 2019 il TFL ha istituito i White Mirror Award e Green Filming Award, finanziamenti e premi di produzione che incentivano storie a impatto ambientale positivo e produzioni sostenibili.

In parallelo, il TorinoFilmLab ha implementato delle azioni per migliorare la sostenibilità delle proprie attività: dalla gestione quotidiana dell’ufficio all’organizzazione dei propri eventi. Dal 2023 ha iniziato il percorso triennale di certificazione ISO20121 (standard internazionale per la gestione sostenibile di eventi) del TFL Meeting Event, il mercato di coproduzione che si tiene ogni anno a novembre a Torino e a cui partecipano tutti coloro che hanno preso parte ai workshop annuali e una platea di potenziali partner selezionati.

Per maggiori informazioni www.torinofilmlab.it