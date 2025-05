Blue Planet Economy Expoforum 7-8 maggio 2025, Gazometro, Roma —

Due giorni di approfondimenti, innovazione e networking per esplorare tutte le sfide e le opportunità della blue economy: torna, in contemporanea con la Rome Startup Week, la quinta edizione del Blue Planet Economy Expoforum, l’appuntamento dedicato allo sviluppo sostenibile in chiave “blu”, organizzato in partnership con Fiera Roma.

Una manifestazione a tutto tondo

L’Expoforum si propone come piazza internazionale per imprenditori, istituzioni e giovani innovatori impegnati nella tutela degli ecosistemi marini e nella transizione verso pratiche economiche a basso impatto ambientale. Tra i temi centrali:

Protezione degli oceani e soluzioni basate sulla natura; Green shipping e tecnologie per navi e porti più eco-efficienti; Biotecnologie marine e nuovi materiali sostenibili; Energie rinnovabili con particolare attenzione al fotovoltaico galleggiante e all’eolico offshore; Logisica blu, turismo responsabile, finanza dedicata e regolamentazione dell’ecosistema sottomarino.

Obiettivo dichiarato: mettere a sistema competenze diverse per costruire un modello di crescita in cui ambiente, innovazione e sviluppo economico procedano di pari passo.

Focus sui porti come hub intelligenti

Venerdì 7 maggio, alle 12.30 sullo Stage Opificio 41, Unindustria organizza il panel “Ports and logistics for the Blue Economy: accessibility, innovation, and skills for sustainable development”. I porti, più che semplici snodi di trasporto, vengono presentati come veri e propri hub territoriali capaci di integrare mobilità, tecnologie all’avanguardia e politiche green. Sul palco:§

Sabrina De Filippis, Presidente della Sezione Trasporti e Logistica di Unindustria;

Pietro Di Sarno, CEO di INTERGROUP;

Federico Pontremoli, Port Solution Manager di ALMAVIVA;

Chiara Martoglio, CEO di RANDSTAD SERVICES.

Chiuderà i lavori l’On. Roberta Angelilli, Vicepresidente della Regione Lazio, con la moderazione di Cristiano Dionisi, Presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria.

Il Premio “Innovazione Blue Economy 2025”

Sempre il 7 maggio, alle 14.00, si svolge la cerimonia di consegna del Premio “Innovazione Blue Economy 2025”, promosso da Mar Ets per valorizzare i Comuni costieri del Lazio che hanno realizzato progetti innovativi a favore dell’economia del mare. La Regione Lazio, pioniere in Italia con un bando dedicato alle amministrazioni locali, premia iniziative orientate a tutela della biodiversità marina; gestione sostenibile delle risorse; miglioramento dell’accessibilità dei litorali; promozione dell’economia circolare costiera.

Una giuria tecnico-scientifica selezionerà le best practice, con l’intento di stimolare nuove collaborazioni pubblico-private e favorire la transizione ecologica nel territorio.

Governance dei cavi sottomarini

Sabato 8 maggio, a partire dalle 9.30 sempre allo Stage Opificio 41, il dibattito si sposta “sotto la superficie” per affrontare la governance dei cavi sottomarini, infrastruttura vitale che veicola il 95 % del traffico internet mondiale. Si discuterà di sicurezza digitale, normative internazionali, impatti ambientali e innovazione nei materiali, nonché delle implicazioni economiche e fiscali legate a questa rete sommersa. Un momento di confronto imprescindibile per tutti gli operatori della blue economy di oggi e di domani.

Informazioni pratiche

Date : 7–8 maggio 2025

Luogo : Gazometro, Roma (in contemporanea con Rome Startup Week)

Ingresso : gratuito previa registrazione sul sito ufficiale

Organizzazione: Blue Planet Economy Expoforum in partnership con Fiera Roma

Per dettagli sul programma e sui relatori, consultare il portale di Fiera Roma o la pagina ufficiale dell’evento.