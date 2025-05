Morelli ha svolto un’intensa attività di ricerca, traduzione e curatela di testi fondamentali della letteratura spagnola. Ha pubblicato edizioni critiche di epistolari di autori come Vicente Huidobro, Pablo Neruda e Miguel Hernández. Inoltre, ha tradotto in italiano opere di numerosi autori spagnoli e ispanoamericani, contribuendo significativamente alla loro diffusione in Italia. ​

Tra le sue opere più note figura il libro La cultura spagnola del Novecento. Storia, letteratura, arti, cinema, pubblicato nel 2021. Questo volume offre una panoramica interdisciplinare della cultura spagnola del XX secolo, coprendo ambiti quali la letteratura, l’arte, il cinema e la musica, e rappresenta un punto di riferimento per gli studi ispanistici in Italia.​

Il suo impegno nella promozione della cultura spagnola è stato riconosciuto con numerosi premi, tra cui il prestigioso Premio Ñ dell’Istituto Cervantes, ricevuto nel 2022 dai Reali di Spagna, in riconoscimento della sua importante opera di ricerca, divulgazione e impulso internazionale della letteratura spagnola.

Nel 2024, Morelli ha pubblicato le sue memorie intitolate Las habitaciones de la memoria, in cui ripercorre le sue esperienze e i suoi incontri con importanti scrittori e poeti ispanofoni, offrendo una testimonianza preziosa del suo contributo alla diffusione della cultura spagnola in Italia. ​

In sintesi, Gabriele Morelli ha avuto un ruolo centrale nel far conoscere e apprezzare la cultura spagnola in Italia, attraverso la sua attività accademica, le sue traduzioni e le sue pubblicazioni, contribuendo a rafforzare i legami culturali tra i due Paesi.