​Il recente sondaggio ISPI-IPSOS, pubblicato il 29 aprile 2025, analizza l’impatto dei primi 100 giorni della seconda presidenza di Donald Trump (Trump 2.0) sulla percezione degli italiani riguardo agli Stati Uniti e alle relazioni transatlantiche. Condotto nell’ambito dell’Osservatorio “ItaliaInsight – L’Italia nel mondo”, lo studio evidenzia un marcato deterioramento dell’immagine degli USA in Italia.

I primi 100 giorni di Trump

L’economia americana si contrae per la prima volta dal 2022, rovinando i 100 giorni di Trump e alimentando timori di recessione. Nel primo trimestre il PIL segna -0,3%, zavorrato dal boom delle importazioni (+41,3%) causato dal tentativo di anticipare i dazi. La notizia spiazza i mercati e irrita la Casa Bianca. Donald Trump, via Truth, scarica la colpa su Biden e difende la sua politica tariffaria. Ma il dato colpisce proprio il punto forte della sua campagna: la promessa di una nuova età dell’oro economica.

Nonostante le apparenze, comunque, l’analisi dettagliata suggerisce una certa resilienza dell’economia, grazie anche a fattori tecnici nel calcolo dell’import.

Principali risultati del sondaggio

Perdita di credibilità: il 58% degli italiani ritiene che gli Stati Uniti abbiano perso credibilità internazionale durante i primi 100 giorni del secondo mandato di Trump. ​

Declino democratico: il 54% degli intervistati non considera più gli USA una democrazia liberale, indicando preoccupazioni per le politiche interne e le tensioni istituzionali.

Impatto sull’Europa: le politiche protezionistiche e le tensioni con gli alleati europei hanno alimentato il timore che l’Europa debba rafforzare la propria autonomia strategica, sia in ambito economico che di difesa. ​

Ruolo dell’Italia: il sondaggio solleva interrogativi sul ruolo che l’Italia dovrebbe assumere in questo nuovo contesto geopolitico, suggerendo la necessità di una maggiore proattività nelle relazioni internazionali. ​

Inoltre, l’ISPI ha dedicato una sezione specifica agli approfondimenti sulla presidenza Trump e le sue implicazioni globali. Questi risultati evidenziano una crescente preoccupazione in Italia riguardo alla direzione presa dagli Stati Uniti sotto la guida di Trump, con implicazioni significative per le relazioni transatlantiche e la posizione dell’Italia nel contesto internazionale.