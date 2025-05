Il 13 e 14 giugno 2025 Lignano Sabbiadoro apre le porte alla prima edizione di Lignano 180° – Il Festival della Sostenibilità, un evento dedicato all’ambiente, all’architettura e al futuro delle nostre città. Due giornate di incontri, tavole rotonde, mostre e visite guidate nel verde del Parco UNICEF, per immaginare insieme un nuovo modo di abitare il territorio e affrontare le sfide della crisi climatica.

Promosso dal Comune di Lignano Sabbiadoro e da APE FVG – Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia, il festival nasce con una missione chiara: costruire uno spazio aperto al confronto, dove istituzioni, tecnici, cittadini e turisti possano riflettere e dialogare su come rendere le nostre città più sostenibili e resilienti.

I temi chiave del festival: soluzioni naturali, partecipazione civica e qualità degli spazi

Durante le due giornate si affronteranno alcuni temi centrali per il futuro delle città costiere e del territorio: si parlerà di soluzioni naturali per la gestione sostenibile degli ecosistemi locali – come mare, laguna, fiume e pineta – con l’obiettivo di proteggerli e valorizzarli per le generazioni future. Al centro del dibattito ci sarà anche la partecipazione civica come strumento per costruire processi condivisi di rigenerazione urbana. Un altro tema fondamentale sarà la qualità degli spazi pubblici, analizzando come questi possano contribuire allo sviluppo di un turismo più consapevole e sostenibile. Infine, si discuterà della trasformazione della mobilità urbana, con particolare attenzione alla gestione del traffico e alla costruzione di una città più bella, pulita e sicura.

Lignano: città-laboratorio per la riqualificazione urbana

Lignano Sabbiadoro è il luogo ideale per accogliere un appuntamento come questo. Fondata con una precisa visione urbanistica, la città è oggi un vero e proprio laboratorio all’aria aperta, dove convivono architettura, natura e turismo. Negli ultimi anni, il Comune ha avviato un percorso di trasformazione urbana che include progetti come la valorizzazione della Terrazza a Mare, la messa in sicurezza di Porto Casoni, il masterplan per la Città dello Sport, il Piano del Verde, il Piano del Traffico Urbano e la riqualificazione del Lungomare Riva. Il festival sarà l’occasione per raccontare questi interventi e, soprattutto, per discuterne con chi vive e frequenta la città.

Programma del Festival

Venerdì 13 giugno

Mattina

Apertura istituzionale con i saluti delle autorità

Focus: "Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla costa friulana"

A cura di OGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Pomeriggio

Tavola rotonda: “Scenari futuri per la costa”

Con la partecipazione del gruppo di ricerca iNest

Presentazione dei concorsi di idee per Lignano Riviera

A cura di Terraviva Competition

Intervento: "Il Piano del Verde"

A cura dell’architetto paesaggista Anna Costa

Sera

Ore 21.00 – Lectio magistralis di Mario Tozzi

Primo ricercatore CNR e noto divulgatore scientifico

Tema: sostenibilità e cambiamenti climatici

Sabato 14 giugno

Mattina

Visite guidate alla città

Un’occasione per scoprire da vicino la complessità e le strategie di gestione urbana di Lignano Sabbiadoro

Pomeriggio

Progetto partecipato di riqualificazione di Porto Casoni

Un’area strategica per la resilienza urbana e ambientale

Un'area strategica per la resilienza urbana e ambientale

Come infrastrutture di qualità possono trasformare la città

Presentazione del masterplan per la Cittadella dello Sport

A cura dello Studio GEZA

Presentazione del nuovo Piano del Traffico Urbano

A cura dello Studio Polinomia

Riqualificazione del Faro Rosso

Progetto dello Studio Elastico

Nuova visione per la Terrazza a Mare

Presentazione a cura degli architetti João Carrilho da Graça e Giulia De Apollonia

