Il 22 maggio 2025, la FAO e il Parco Archeologico di Pompei hanno inaugurato “Pompei Sostenibile”, un innovativo percorso educativo che trasforma il celebre sito archeologico in un laboratorio a cielo aperto per la sostenibilità. Questo progetto non solo valorizza il patrimonio storico, ma rappresenta anche un esempio concreto di come gli investimenti nella cultura possano generare ritorni economici, sociali e ambientali, in linea con i principi della finanza green.

Tecnologia e accessibilità al servizio del visitatore

Il percorso si snoda attraverso 14 tappe significative del sito, tra cui la Casa del Frutteto, la Casa delle Nozze d’Argento e le Terme Centrali. Ogni luogo è stato scelto per illustrare pratiche sostenibili adottate dagli antichi pompeiani, come la raccolta dell’acqua piovana, l’orticoltura urbana e l’efficienza energetica naturale. Queste testimonianze storiche offrono spunti preziosi per affrontare le sfide contemporanee legate alla gestione delle risorse e alla resilienza climatica. Per arricchire l’esperienza dei visitatori, è stata sviluppata l’app multilingue “MyPompeii”, che offre contenuti interattivi, audioguide e approfondimenti tematici. Lungo il percorso, totem e pannelli informativi dotati di QR code forniscono ulteriori informazioni, rendendo l’esperienza accessibile e coinvolgente per un pubblico eterogeneo.

Coinvolgimento della comunità e valorizzazione del territorio

Uno degli aspetti più innovativi del progetto “Pompei Sostenibile” è la sua capacità di andare oltre la conservazione fisica del patrimonio, per attivare un processo di valorizzazione partecipata. In questo contesto si inserisce l’iniziativa “Il Sogno di Volare”, un laboratorio teatrale che coinvolge giovani del territorio nella creazione e messa in scena di spettacoli presso il Grande Teatro di Pompei. In termini di finanza sostenibile, iniziative come questa possono essere considerate “infrastrutture leggere”: non richiedono grandi investimenti materiali, ma attivano capitale umano e sociale ad alto valore aggiunto. A livello di misurazione d’impatto, si possono osservare indicatori come il tasso di coinvolgimento giovanile, la continuità dei percorsi formativi, la creazione di microeconomie locali legate agli eventi (ospitalità, artigianato, servizi turistici).

Pompei: un modello replicabile

Il progetto “Pompei Sostenibile” rappresenta un interessante caso di studio per comprendere come la finanza green possa espandersi oltre i settori tradizionali — energia, mobilità, edilizia — e iniziare a dialogare con ambiti culturali e turistici. In un contesto europeo in cui la transizione ecologica deve necessariamente includere dimensioni sociali e identitarie, il patrimonio culturale diventa un vettore potente ma ancora poco esplorato.

L’iniziativa della FAO e del Parco Archeologico di Pompei ha il merito di integrare educazione ambientale, valorizzazione digitale e coinvolgimento locale, dimostrando che la sostenibilità può essere narrata e praticata anche attraverso il turismo culturale. L’introduzione dell’app MyPompeii, la digitalizzazione dei percorsi e la progettazione di contenuti accessibili mostrano una visione coerente con gli obiettivi dell’Agenda 2030, in particolare rispetto a istruzione di qualità (SDG 4), città sostenibili (SDG 11) e consumo responsabile (SDG 12). Tuttavia, perché un progetto come questo entri a pieno titolo nei circuiti della finanza sostenibile, servono anche elementi strutturali: governance trasparente, indicatori d’impatto, strumenti di monitoraggio e, in prospettiva, veicoli di investimento replicabili. In questo senso, “Pompei Sostenibile” si colloca ancora in una fase di “prototipo culturale”, più che di asset scalabile.

Confrontando il progetto con altre esperienze europee, come la rigenerazione urbana green dei Sassi di Matera o il modello di gestione circolare del sito UNESCO di Alberobello, emerge chiaramente che l’impatto non è dato solo dalla qualità dei contenuti, ma dalla capacità di trasformarli in driver economici duraturi. La sfida, per Pompei come per altri siti archeologici, è quella di passare dalla logica del finanziamento pubblico-temporaneo a quella dell’attivazione di capitali privati attraverso partenariati, green bonds culturali o strumenti blended. In questo quadro, Pompei può diventare un laboratorio strategico per sperimentare nuove forme di finanziamento ibrido, dove il patrimonio non è solo un’eredità da conservare, ma una piattaforma viva per la sostenibilità territoriale, in grado di creare valore sociale, ambientale ed economico in maniera integrata.