25.05.2025

Teatro Giuditta Pasta

Via I Maggio, Saronno (VA)

TEDxSaronno 2025:

Svelati gli speaker che ci guideranno verso il nostro PLAN@B

Saronno, Lunedì 12 maggio 2025 – Il conto alla rovescia è iniziato.



Domenica 25 maggio, il Teatro Giuditta Pasta ospiterà la seconda edizione di TEDxSaronno, dedicata al tema PLAN@B: l’invito a riscoprire il coraggio di cambiare, di ripensare le strade, di trasformare le difficoltà in nuove opportunità.

PLAN@B è un gioco di parole che unisce il concetto di “Piano B” con l’immaginario di un “Pianeta B”, un luogo simbolico dove le idee sostenibili, le seconde occasioni, le rinascite e le prospettive inedite trovano spazio per germogliare. È un invito a guardare oltre l’ovvio, a esplorare soluzioni innovative e a credere nella possibilità di un futuro differente.

PLAN@B è un richiamo alle capacità, di immaginare, alternative. Non un piano di riserva, ma la possibilità concreta di costruire nuovi futuri, personali e collettivi. Un’idea che unisce resilienza, creatività e visione, in un momento storico in cui il cambiamento non è più un’opzione, ma una necessità.

A portare sul palco il proprio punto di vista e la propria storia saranno:

Valentina Diouf, pallavolista professionista con una carriera internazionale tra Europa, Asia e Sud America, è ambasciatrice per l’inclusione e la leadership femminile nello sport giovanile.

Mary Sarnataro è un’attrice, autrice e artista televisiva. Dopo varie esperienze professionali, ha scelto la via della comicità, portando in scena monologhi cinici e dissacranti. Ha collaborato con Sky Comedy Central, Italia 1 e Le Iene.

Pierluigi Di Lizia è Professore Associato di Meccanica Aerospaziale, Guida e Navigazione di Satelliti presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano. Con una lunga esperienza nel monitoraggio dei detriti spaziali e nella gestione del traffico orbitale, guida un team di 23 ricercatori e rappresenta l’Agenzia Spaziale Italiana presso l’Inter-Agency Space Debris Coordination Committee.

Carmen Carulli, Sales Director con esperienza in marketing, M&A e sostenibilità, è autrice di “Leadership dell’Essere” e cofondatrice di Women in Procurement.​

Alessandro Giudici, consulente con una formazione in ingegneria e un’esperienza internazionale, è fondatore di una startup e si occupa dell’interazione tra tecnologia, uomo e ambiente.



Alberto Penna, psicologo clinico e psicoterapeuta, aiuta le persone a riconoscere ed esprimere il proprio mondo emotivo, superando stereotipi e rigidità educative.



Bernadett Ditroi, musicista itinerante che suona l’handpan, porta bellezza e guarigione attraverso la sua musica, ispirando le persone a trovare la propria strada.

Susanna Sancassani, esperta di pedagogia innovativa e direttrice di METID al Politecnico di Milano, esplora come l’intelligenza artificiale possa trasformare l’apprendimento, rendendo la conoscenza più accessibile e coinvolgente.

Rafael Andres Didoni, cantautore, comico e poeta, è una figura di riferimento della comicità underground milanese dal 1995. Fondatore del gruppo Democomica, ha collaborato con Zelig, Il Terzo Segreto di Satira e Il Milanese Imbruttito, ed è docente presso l’Accademia del Comico.​



Valentina Rotondi, economista comportamentale che si occupa di temi legati alla demografia, alle neuroscienze sociali, all’economia dello sviluppo e agli studi di genere.

A guidare questo progetto sono Stefania Bianco, founder e licensee, e Luca Signori, co-founder, insieme ad un team di volontari che, con passione e professionalità, ha lavorato per rendere possibile ogni dettaglio: dalla selezione degli speaker alla preparazione dei talk, dalla comunicazione alla logistica, dall’accoglienza dei partner all’esperienza del pubblico.

Accanto a loro, il lavoro dei coach TEDx – Daniela Antongiovanni, Walter Allievi, Laura Locatelli, Paolo Moretto, Federico Ott, Diego Parassole, Mari Rinaldi ed Edoardo Sala – che hanno accompagnato ogni speaker nel percorso di preparazione.

TEDxSaronno 2025 è stato reso possibile grazie alla fiducia e al sostegno di partner e sponsor che hanno deciso di scommettere sul valore della cultura, delle storie e del cambiamento. Tra loro:

Olio fishbar, KIA – Clerici Auto, ACI e Sara Assicurazioni, Camileonte, Huware, Enrico Cantù Assicurazioni, Engel & Völkers, Àgamai, Legnani Legal, Sarma Motorrad, Dental Giba, Polo saronnese di Psicologia, Renova Law, Studio CIS, Jojoba Tour, Buonaguidi & Partners Studio Legale, Unopuntoquattro, Equipe Giuliani Salone di bellezza, Arruda Food e ABC Gadgets.

Con il patrocinio del Comune di Saronno.

Media partner: Il Saronno e Varese News.

