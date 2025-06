Accoglienza, solidarietà, inclusione, rispetto, sostenibilità e soprattutto Pace. Sono stati questi i profondi argomenti trattati alla X Edizione Nazionale del Meet Forum – Gli Stati Generali del Turismo Sostenibile – organizzati da Destination Italia, ieri a Roma, presso il Pio Sodalizio dei Piceni, complesso di San Salvatore in Lauro.

Presenti le più alte cariche delle istituzioni: dalla Senatrice Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato della Repubblica, al Ministro del turismo Daniela Santanchè che ha dichiarato “Il turismo religioso ben si concilia con la sostenibilità. Non a caso il mio dicastero ha stanziato oltre 30 milioni di euro tra Avviso Ministeriale, FSC e FUNT- per finanziare interventi di promozione e valorizzazione dei cammini religiosi, in quanto asset strategici per lo sviluppo di un turismo sempre più competitivo

In particolare, entro la fine dell’anno santo, installeremo la connessione Wi-Fi gratuita sui cammini religiosi, Francigena, Cammino di San Benedetto e di San Francesco”. Il ministro si è poi soffermato sulla necessita di riconnettere “corpo e anima “in viaggi lenti che siano percorsi ed esperienze di vita. Si è quindi puntato l’accento sul turismo spirituale e religioso, un tema di grande attualità, tanto più quest’anno che la capitale è sede del Giubileo, e con l’insediamento del nuovo Papa Leone XIV, dopo la dipartita di Papa Francesco.

Il focus è stato quello dell’impatto della spiritualità e della sostenibilità, ambientale, sociale ed economica nelle vite dei turisti, dei pellegrini e degli operatori della filiera, con particolare riferimento ai “cammini”: veri e propri tragitti di approfondimento di fede e devozione, anticamente percorsi per chiedere la grazia o il perdono, e adesso rivalutati anche come viaggi dell’anima, spesso condivisi con sconosciuti e quindi simbolo di inclusione. Su questo argomento si sono confrontati Alessandro Cannavo, caporedattore del Corriere della Sera e Nicola Caracciolo, discendente di San Francesco Caracciolo, che ha realizzato un vero e proprio cammino nel nome del Santo.

In questo contesto si sono perfettamente inseriti i preziosi video messaggi inviati di sua Beatitudine Cardinale Pierbattista Pizzaballa Patriarca di Gerusalemme dei Latini, Monsignor Rino Fisichella Pro- Prefetto del Dicastero per la nuova evangelizzazione, e di Sua Eminenza Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura che ha invitato a seguire la via di Cristo: “io sono la via, la verità, la vita”. I tre alti prelati hanno anche insistito sul tema dell’accoglienza, dell’inclusività e del rispetto, delle persone e dei luoghi, con l’auspicio che i pellegrini, che oggi sono a Roma per il Giubileo, possano presto tornare anche in Terra Santa, Patria di Gesù, adesso martoriata da un feroce conflitto, che coinvolge e sconvolge più popoli.

Perfettamente a tema e molto coinvolgente il video collegamento dal Santo Sepolcro, da dove Fra Gianfranco Pinto Ostuni dell’ordine dei Frati Minori ha aggiornato la platea sullo stato di Gerusalemme in questo momento. E sempre a tema di conflitti il Reverendo Padre Teodosio R. Hren dell’esarcato Apostolico Ucraino, ha parlato dell’altra guerra alle porte dell’Europa, per cui si auspica una pace imminente e duratura.

Ora più che mai è quindi necessario un turismo responsabile e rispettoso, ma anche motore di un’economia circolare ed inclusiva, ha sottolineato il deputato al Parlamento Europeo Letizia Moratti, nel suo intervento video, che interpreta “il viaggio/ cammino” anche come momento di dialogo e riflessione.

“Il turismo spirituale e religioso richiama ogni anno milioni di visitatori nel nostro Paese. Per soddisfare al meglio le loro aspettative e costruire un’offerta di valore, è essenziale una collaborazione sinergica tra la filiera turistica e le Istituzioni. In tal senso la X edizione del Meet Forum – Stati Generali del Turismo Sostenibile – è stata uno straordinario successo, che ha messo a frutto l’esperienza maturata da Destination Italia in questi anni” dichiara Dina Ravera, Presidente e Founder di Destination Italia.

Il turismo lento è una delle forme più autentiche e sostenibili di scoperta del nostro Bel Paese, che valorizza esperienze autentiche. I cammini, in questo momento, stanno vivendo una stagione straordinaria, capace di generare valore non solo economico, ma anche culturale. In Italia si contano 100 percorsi per una lunghezza complessiva di 3omila km. Nel 20024 sono stati quasi 200.000 i camminatori, lungo i principali itinerari italiani, con oltre 1,4 milioni di pernottamenti, segnando un aumento del 6% rispetto all’anno precedente. In Italia sono 3,6 milioni i praticanti, in Francia 4,8,5,6 in Germania e 7,1 nel Regno Unito (fonte Touring Club Italiano). Il Paese prescelto per una vacanza lenta è l’Italia con il Trentino-Alto Adige come prima regione visitata, seguita da Toscana, Umbria e Sicilia.

Per quanto riguarda il Giubileo (iniziato ufficialmente il 24 dicembre 2024 con l’apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro) invece si stima una partecipazione di oltre 545.000 camminatori e pellegrini, nei primi quindici giorni dell’Anno Santo per arrivare alla sua conclusione, il 6 gennaio 2026, con oltre 30 milioni (fonte Isnart – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche)