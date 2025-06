La metropolitana M5 arriva a Monza

Dopo anni di attesa, il prolungamento della linea metropolitana M5 da Milano a Monza entra ufficialmente nella fase operativa.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha convocato a Roma per giovedì 26 giugno una riunione per discutere con la Regione Lombardia e i comuni di Milano, Monza, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni del prolungamento della linea metropolitana M5 a Monza.

Con l’approvazione definitiva del progetto e la chiusura dell’iter autorizzativo, il collegamento sotterraneo tra il capoluogo lombardo e la città brianzola si prepara a diventare realtà. Undici nuove stazioni, 13 chilometri di tracciato e un investimento che supera 1,2 miliardi di euro: la “lilla” punta a rivoluzionare la mobilità dell’area metropolitana entro il prossimo decennio.

Il percorso: 11 stazioni tra Cinisello e il centro di Monza

Il tracciato si svilupperà in galleria profonda, da Bignami (attuale capolinea M5) fino al Polo Istituzionale di Monza, lungo via Grigna. Le stazioni previste sono 11: quattro sul territorio di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, sette all’interno del Comune di Monza. I principali nodi di interscambio saranno Monza Bettola – dove si incontreranno la M5 e la M1, con un parcheggio di interscambio da 2.500 posti – e la stazione Monza FS, che garantirà il collegamento diretto con la rete ferroviaria regionale e suburbana.

Ecco l’elenco completo delle nuove fermate:

Testi–Gorky

Rondinella–Crocetta

Lincoln

Monza Bettola (interscambio con M1)

Campania

Marsala

Monza FS

Trento e Trieste

Villa Reale–Parco di Monza

Ospedale San Gerardo

Polo Istituzionale

Tempi lunghi e costi crescenti

Nonostante il via libera formale, la realizzazione dell’opera si preannuncia lunga e complessa. Le recenti rivalutazioni dei costi, aggiornati ai prezzi del 2023, hanno comportato un incremento del 35–40% rispetto alle stime iniziali, con un extra-finanziamento di circa 600 milioni di euro. Il costo totale dell’opera si attesta ora tra 1,25 e 1,3 miliardi di euro, finanziati in gran parte dallo Stato (931 milioni), dalla Regione Lombardia (283 milioni) e dai Comuni coinvolti.

Secondo le ultime indicazioni, il cantiere potrebbe partire tra la fine del 2025 e il 2027, con la possibilità di suddividere i lavori in due lotti: da Bignami a Bettola, e successivamente da Bettola fino a Monza centro. Il completamento dell’intera tratta è previsto non prima del 2031, ma si guarda con realismo anche all’orizzonte del 2033.

Una nuova dorsale per la mobilità metropolitana

Con frequenze previste ogni sei minuti e un servizio attivo dalle 5.30 a mezzanotte, la nuova tratta offrirà un collegamento rapido, sostenibile e integrato tra Milano, l’hinterland nord e la città di Monza. Un’opera strategica per decongestionare il traffico veicolare e potenziare l’accessibilità di zone oggi scarsamente servite dalla rete metropolitana.

Il progetto, atteso da anni e già oggetto di numerosi rinvii, rappresenta una delle più importanti infrastrutture di trasporto in cantiere in Lombardia. Il potenziamento della M5 non solo migliorerà l’interscambio con le altre linee della metropolitana e con i treni, ma offrirà anche una spinta alla rigenerazione urbana nelle aree attraversate dal tracciato.